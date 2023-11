Horoscop pentru luna Săgetătorului 22 noiembrie - 21 decembrie 2023, cu Neti Sandu. Mercur retrograd și Marte în Săgetător

Intrăm în Săgetător, zodia sincerității, a adevărului, dar în curând și zodia cadourilor, pentru că în Săgetător e Sfântul Andrei și apoi Sfântul Nicolae.

Trecem în revistă evenimentele momentului: pe 22 intrăm în Săgetător, pe 24, Marte intră în Săgetător, Mercur este acolo și de pe 13 decembrie retrogradează. Și de unde era în Săgetător, făcuse 8° din Capricorn și retrogradează. De asemenea pe 27 noiembrie e Luna Plină în Gemeni și după aceea, pe 12 avem Luna Nouă.

Practic sfârșitul de an, și o să mai vorbim despre asta, se petrece sub acest Mercur retrograd și trebuie să avem grijă că au fost lucruri pe care nu le-am făcut ca lumea și sunt lucruri pe care le putem face mult mai rapid, pentru că Marte ajunge în Săgetător.

Ce înseamnă lucrurile acestea pentru fiecare zodie în parte:

Horoscop lunar - Săgetător

Pentru Săgetător înseamnă că are o energie suplimentară. În primul rând, își ia doza de energie de la Soare, acesta revine în fiecare an să încarce de ziua noastră energia care să ne țină un an de zile. Deci, pentru Săgetător, Soarele vine și îl încarcă cu energia asta care trebuie să țină până anul viitor pe vremea asta.

După aceea, dacă Marte intră și el acolo, Săgetătorul va avea un surplus de energie și va face acele lucruri pe care și le-a dorit de multă vreme, pentru că are putere, are resursele necesare, dar trebuie mare atenție la sănătate. Soare, Mercur și Marte în zodia asta deja e prea multă extra-sarcină aici și atunci trebuie să aibă grijă de sănătate și în general la comunicare, la relaționare, mai bine zis, cu cei din jur.

Dar el poate face foarte multă treabă și să câștige bani, să recupereze bani, mai ales că Mercur ăsta retrograd, adică în Capricorn, pentru el e în Casa banilor. Și pentru că devine retrograd, el va cheltui, dar va și recupera niște bani pe care nu i-a luat la timp.

Marte poate să însemne că are chef să își cumpere o mașină, sau să schimbe mașina pur și simplu, sau să o repare, sau să cumpere aparatură prin casă. Deci pot să fie și cheltuieli mai mici, nu neapărat cheltuieli mari, în funcție de budget. Dar faptul că el va cheltui aflăm de la Mercur, care e retrograd în Casa banilor, iar pe ce va da banii aflăm de la Marte, care e în zodia lui.

Pentru Săgetător e o luna cu foarte multă energie și el va face ceva ce și-a propus mai demult. E foarte important. Odată la 2 ani vine Marte aici și Săgetătorul face cinci pași în loc de unu, cât ar face oricare dintre zodii.

Horoscop lunar - Capricorn

Când ajunge Mercur în Capricorn e bine. Va obține semnăturile necesare, va face drumurile de care are nevoie, va face progrese la școală sau îl va ajuta mai mult pe copil. Pentru că Mercur înseamnă și copil și înseamnă și munca, adică preocuparea pentru copii. Și poate va călători în zilele alea libere.

Dar până acolo trebuie să ne gândim că Mercur ăsta retrograd îi atrage atenția că n-a făcut bine niște lucruri. Mercur retrogradează în Capricorn și atunci el e primul care încasează o notificare, să-i zicem. Și dacă știe să primească va rezolva ceva ce altminteri nu ar fi reușit. Adică nu și-ar fi recuperat banii, un act, un proces, un interviu, o cerere făcută în trecut și acum vine rezultatul.

Planetele celelalte: Marte, de ținut minte, rămâne până pe 4 ianuarie în Casa problemelor de sănătate. Deci Mercur retrograd în zodia lui arată ceva probleme, iar Marte din Săgetător, arată posibile probleme de sănătate, ori ale lui, ori ceva în familie și problemele alea se cer a fi rezolvate.

Horoscop lunar - Vărsător

La Vărsător avem un Saturn care a tot pendulat pe acolo și care l-a cam nemulțumit. Luna asta plină din 27 va fi în Casa dragostei și atunci poate să fie o veste bună legată de ce își dorește el. Și planurile care țin de sărbători îi vor putea ieși pentru că Luna pune accentul pe cel cu care va petrece și destinația unde s-ar putea duce de sărbători.

Pe de altă parte, Mercur o să-i dea și lui de furcă, dar cred că cel mai frumos sector va fi ăsta al Săgetătorului, care pentru Vărsător este Casa prietenilor și atunci înseamnă că va reuși să facă ce și-a propus la acest sfârșit de an. El, în general, e bun organizator. Și atunci, dacă e vorba de una dintre petrecerile de 1 Decembrie, de Sfântul Andrei sau de Crăciun, poate să organizeze ceva frumos, poate o tombulă, poate concursuri.

Venus a stat în Balanță, deci i-a fost foarte bine și o să se mute în Scorpion și pe-acolo să-i mai aducă un soi de recunoaștere.

Horoscop lunar - Pești

Peștii vor beneficia de un Venus în Scorpion care poate să le dea o stabilitate afectivă, emoțională.

Mercur retrograd le mai poate deturna întâlnirile, programările astea de sărbători, adică am vorbit să ne întâlnim, dar unul dintre noi nu mai poate veni și atunci trebuie să refacem grupul, sau destinația.

Ceva se va schimba, dar ideea este că fiecare din noi va trebui să schimbăm ceva din cauza acestui Mercur retrograd, dar recomandarea mea este să nu protestăm și să nu ne enervăm, să nu încercăm cu tot dinadinsul să ajungem acolo unde ne-am propus, pentru că dacă se cere această schimbare înseamnă că e tot în favoarea noastră și trebuie mers pe unda acestui Mercur retrograd. Adică, dacă cineva nu mai poate veni și grupul zice hai să mergem, nu știu unde, acolo trebuie să mergem, pentru că poate se întâmpla ceva neplăcut acolo unde stabiliserăm inițial, cam așa trebuie să decodificăm.

Horoscop lunar - Berbec

Are trei surse din care se încarcă la Săgetător, câștigă de acolo energie, inspirație, relații, are unde pleca, adică e tocmai bun pentru călătorie.

Și Mercur o să-l mai urecheze puțin, poate nu primește prima aia babană pe care și-o dorește el, Mercur, știi, mai ciuntește acolo, în loc să-ți dea toți banii, dar se poate compensa altfel. Nici de asta nu trebuie să ne supărăm, pentru că universul când face ceva, știe ce face. Și părerea mea e că universul nu greșește.

Dar el are o perioadă bună, de prin toate părțile primește ajutoare și el știe să primească cu toate mâinile. Mercur îl mai încurcă, dar el știe să salveze situația și are energie triplă. Și îl ajută pe el și Luna Plină și Luna Nouă.

Horoscop lunar - Taur

Până acum nu l-am pomenit deloc pe Jupiter retrograd. Deci acum e rândul lui, pentru că el va retrograda în Taur până pe 31 decembrie. Dar în perioada asta se va gândi bine de tot ce cadouri să-ți ofere. Pentru că Mercur din Capricorn e retrograd și face aspecte bune cu acest Jupiter retrograd. Deci înseamnă că e ceva ce tu ți-ai dorit mai demult sau abia cum să poți tu să îți cumperi, să zicem. Adică sunt lucruri pe care le poți primi în mod neașteptat, că nu te-ai fi gândit la ele, și altele pe care ți le-ai dorit mai de mult și abia acum univers o conspiră ca să ți le aducă, prin curieri.

Deci se întâmplă lucruri frumoase și el trebuie să aibă răbdare, pentru că după aceea, Jupiter va deveni direct, din ianuarie, și până în mai va fi tot așa răsfățat de planeta asta. Jupiter e marele benefic, planeta banilor, a bancherilor. Taurul e Casa banilor, dar și a frumosului, a mâncatului bun și delicios, rafinat.

Horoscop lunar - Gemeni

La Gemeni acțiune. Adică planetele astea din Săgetător sunt fix în Casa partenerială a Gemenilor și ei interacționează acolo cu mai mulți, primesc oferte de colaborare, adică poate să fie ceva în plan profesional sau în particular, să facă ei diverse business-uri personale, dar în general colaborări. Vor negocia pentru că se pricep la asta, e chiar o pasiune pentru ei.

Vor avea Luna plină la ei acolo, pe 27, și trebuie să fie o veste bună, o încărcătură de asta financiară, ceva bun.

Mercur e într-o Casă a cheltuielilor și a lucrurilor pe care încă le mai are de plătit până la sfârșitul anului. Deci trebuie avut grijă. Poate să fie și o problemă legată de sănătate. Mercur, acolo în casa a opta, mai aduce niște probleme. Sunt niște accente ale lucrurilor pe care nu le-a băgat în seamă cu ceva timp în urmă. Dar poate să nu fie nimic.

Venus se află încă puțin în Balanță, care e un foarte bun echilibru pentru Gemeni, și după aceea se mută într-o Casă a serviciului și poate de acolo va primi recunoaștere.

Și Luna asta nouă va fi în Casa partenerială, care poate să fie și Casa persoanei cu care vrea să interacționeze, să-și facă planuri de vacanță, de sărbători sau de căsătorie. Pentru că Jupiter, după ce pleacă în mai din Taur, ajunge în zodia Gemenilor și va fi anul Gemenilor. Și de-aia se poate gândi la căsătorie. Da, deci e un cumul de factori și așa se ajunge să se descarce marele eveniment.

Horoscop lunar - Rac

Marte mai este în Casa serviciului și a problemelor de sănătate și mai bagă bățul prin gard pe acolo, că poate nu sunt mulțumiți șefii, poate colegii pun de o revoltă, se mai strică ceva prin casă, că e gospodăria.

Mercur poate să le facă o surpriză să constate că le expiră buletinul, pașaportul, cardul, deci astea sunt problemele sau la cazare.

Horoscop lunar - Leu

Dacă suntem în Săgetător, e foarte bine pentru Leu că se încarcă frumos de acolo. E aceeași energie, de semn de foc. Este Marte care poate să aducă un new entry. Dacă vrei pe cineva în viața ta, dacă n-ai pe nimeni. Vorbim acum de Leu, care are Săgetătorul în Casa dragostei, el poate întâlni pe cineva cu care să aibă o relație. Marte poate să creeze câte o mică criză de gelozie.

Dar altfel, poate să fie foarte bun pentru creativitate, să ia parte la petreceri, să știe ce să facă, să se bucure foarte mult. Chiar dacă se distrează foarte bine, că e Casa distracție.

Mercur retrograd e în Casa serviciului și a problemelor de sănătate. Și atunci el arată unde este problema pe care nu ai rezolvat-o. Dacă tu ai fost atent cu totul, atunci Mercur te lasă în pace. Îți mai strică ceva prin casă, îți mai picură la robinet, se strică o priză, dar va fi ceva mic.

Horoscop lunar - Fecioară

La Fecioară avem Mercur, patronul ei, retrograd. Da, dar este într-un unghi așa convenabil. Adică e în Capricorn și poate că trebuie să fie mai receptivi la problemele copiilor. Poate că ei își doresc o anumită jucărie, sau să plece undeva în vacanță sau într-o excursie, sau să doarmă la prietenul lui cel mai bun. Poți să fie lucruri mici sau lucruri mari, pe care și le doresc și tu ca părinte să zici nu, că tu nu ai nevoie de asta, ai de alta. Aici, poate să fie o mică adaptare la cerințele copilului. Trebuie să nu fie rigiditate în relația cu copilul, să se meargă și pe autoritate, dar și pe prietenie.

Acasă sunt lucruri pe care și le-a propus să le facă pentru ei, pentru familie și pentru musafiri. Fecioara poate va avea niște evenimente în curând, ceva așa, o petrecere mai mare, care ține de familie și va face niște pregătiri pentru familie și pentru musafiri. Adică va investi niște bani în casă.

Mercur e în același semn de pământ ca al ei și poate doar va face o mică atenționare în relația cu copiii.

Horoscop lunar - Balanța

Balanța are încă Venus în zodia ei, e patroana, vrea să se simtă bine, îi aduce cadouri sufletești, o face să se simtă bine, important, o flatează, ăsta e termenul. Și după aceea, Venus va intra în Casa banilor și atunci are de luat niște bani.

Și va trebui să fie atentă cu banii, de data asta, pentru că s-ar putea ca tocmai Mercur ăsta retrograd să atragă atenția că trebuie reparată mașina sau trebuie bani ca să plece undeva sau să dea copiilor ca să plece undeva, că Mercur înseamnă copil. Și atunci poate la fiecare e o atenționare cu copilul, dar și cu actele, și cu deplasarea și cu micile defecțiuni.

Săgetătorul e la un interval pozitiv cu toată încărcătura asta față de Balanță și atunci colectivitatea, grupul și deplasările ar trebui să fie cu plus.

Horoscop lunar - Scorpion

Venus este în Scorpion și va fi în relație cu ce e în Taur, unde avem Uranus și îl avem pe Jupiter și atunci Venus va aduce un plus de emoție, de afectivitate, de îmblânzire. Scorpionul, de obicei, dacă are o supărare, iese greu din starea aia, că interiorizează prea mult, dar Venus îl scoate mult mai repede de data asta, poate e cineva care îl iubește și o să se bucure, adică o să se hrănească cu această iubire. Sau dacă nu, își cumpără ceva frumos, că Venus se ocupă de foarte multe care să ne facă să ne simțim bine, sau poate își va găti ceva bun, va fi o perioadă în care se va răsfăța și el.

Mercur va fi în casa drumurilor. Poate că va primi invitație în altă parte, poate va primi mai multe și va alege altceva decât alesese inițial. Poate pentru că nu se mai poate acolo, nu pentru că contramandează el. Mercur face tot felul de calcule și dintr-o dată scoate din pălărie ceva. Tu trebuie să vezi dacă îți convine sau dacă faci altfel.

Scorpionul e mai liniștit că Marte l-a lăsat în pace, dar i-a intrat în Casa banilor și, fiind patronul lui, îl invită, să nu zic obligă, să cheltuiască niște bani repede, repede.

