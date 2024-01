Horoscop lunar 20 ianuarie -19 februarie 2024, cu Neti Sandu. Soarele și Pluton, în Vărsător. Ce urmează pentru zodii

În momentul în care intră Soarele în Vărsător, noi suntem încă cu planetele în Capricorn și atunci primim stabilitatea de pe direcția asta a semnelor de pământ, ce avem în Capricorn se asortează cu ce avem în Taur și atunci avem așa o platformă de stabilitate, cu asta continuăm.

Am început anul cu Marte în Capricorn, deci de acolo e un avânt și o mobilizare ca să facem treabă. Și după aceea, în ultima parte, începând de pe 5 februarie, intră Mercur în Vărsător, după aceea, pe 13, intră Marte, imediat face conjuncție cu Pluton, pe 14, și în continuare, pe 16 intră Venus. Deci se populează zodia Vărsătorului cu planete.

Dar prima care intra și care este cel mai important moment, este Pluton în Vărsător pe 21 ianuarie. Și asta înseamnă că vor fi niște restructurări, o reinventare, tot așa, o tendință de a schimba valorile spirituale, de a accesa subconștientul, ca să mai scoatem de acolo și valorile astea sufletești, pentru că, din cauza ritmului în care trăim, ne-am ancorat prea mult în latura asta materială și trebuie să sondăm celelalte dimensiuni, pentru că aici este o sferă spirituală care trebuie explorată. Avem la dispoziție 19 ani. Până în 2043 va sta Pluton în Vărsător.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Vărsător

Vărsătorul, și se referă și la România, este cu tehnologia, ultra-tehnologia, cu modernism, ultramodernism și va fi o updatare pe toate planurile astea din punct de vedere tehnologic, dar și ca mentalitate. Despre asta e vorba, despre multe lucruri, adică totul va fi în continuă schimbare. Și Pluton cere o restructurare interioară și vine și Marte.

Marte este o planetă de acțiune și Pluton este octava superioară a acestui Marte. Ele se întâlnesc în același timp în zodia asta a Vărsătorului și ne influențează pe noi toți, influențează și țara și perioada în care trăim. Deci va fi de fapt o succesiune de mici întâlniri între planete, niște randevuuri care ar trebui să ne aducă ceva bun.

Oricum ne atenționează, pentru că Pluton a stat destul de mult în Capricorn și ne-a obligat de atunci și să fim atenți la răscolirile interioare. Iar acum, din nou, toate aceste mici întâlniri fac niște declicuri, niște scântei care să ne arate cam în ce direcție ar trebui să ne îndreptăm și ce anume să schimbăm în interiorul nostru.

La asta ar fi bine să fim atenți. Sunt foarte multe, mărunte, toate sunt înșirate așa ca mărgelele pe ață. Și trebuie să avem niște extra senzori să înțelegem ce ni se transmite.

În ceea ce privește sănătatea, e de ajuns o singură planetă care intră într-o zodie și care mișcă niște plăci tectonice pe acolo. Și dacă sunt și Marte, și Venus, și Mercur, și Pluton, și Soarele, deci sunt cam multe planete și de obicei ele vin să verifice ca un scanner când ajung în zodia noastră și verifică parametri de sănătate.

Deci trebuie să aibă grijă tot ce ține de sistemul muscular, osos, de picioare, partea de sus a picioarelor, coapse, sistemul circulator, că este în opoziție cu zodia Leului, care are inima și sistemul circulator în centrul atenției.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Pești

La Pești e altă mâncare de pește, ca să zic așa. Pentru că acolo îl avem pe Saturn, care e instalat și are de făcut și el niște schimbări, și suntem expuși și la toate aceste schimbări pe care trebuie să le observăm și să fim prezenți și să facem exact ce în acord cu noi. Asta e problema pe care trebuie să o urmărească fiecare dintre noi.

Peștii vor avea toate aceste planete din Vărsător într-o casă ascunsă și a problemelor de sănătate cronică. Deci Saturn încetinește cumva funcțiile și, atunci, cel mai bine ar fi să fie atenți la starea organismului, pentru că acolo pot să fie niște probleme pe care nu le-au luat în calcul, că au fost sărbătorile, că au avut treabă, că s-au ocupat de copiii, de serviciu, toată lumea a avut deadline-uri și atunci nu ne-am mai gândit musai la sănătate, dar acum trebuie să o facem

În plus, tot în zona asta comunicării sunt niște lucruri pe care ei trebuie să le perfecteze și e ceva ce au început de anul trecut, Peștii, și pot să definitiveze acum.

Poate e vorba de serviciu, poate e vorba să se specializeze într-un domeniu, să facă un mic curs, poate să încheie un stadiu undeva la vreo școală. Deci, în sfera aia a comunicării lucrurile stau bine și e de profitat.

Și, pe de altă parte, trebuie să regleze și să îmbunătățească relația cu nepoți, copii, și rude apropiate.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Berbec

La berbec avem niște schimbări. Ei ar putea practic să ducă la un nivel de șefie ce și-au propus. Marte e patronul lor, este în Capricorn, în sfera carieră și poate ei s-au străduit anul trecut să obțină niște gradații, poate o avansare, o funcție, ceva important. Dar e bine să aibă grijă să nu greșească, pentru că vor fi taxați de acest Marte. El poate să dea o medalie, dar tot el te poate și taxa.

Dar ideea de bază la Berbec este că Marte va ajunge în primăvară în zodia Berbecului și ei atunci vor fi într-un plin de formă și de forță și vor face lucrurile pe care și le-au dorit, dar ei trebuie deja să le aibă pregătite.

Acum, prietenii sunt cei pe care trebuie să-i treacă prin sită, să vadă cine rămâne și cine nu, pentru că au cam încasat niște dezamăgiri și în rest, tot casa banilor, ca și anul trecut, rămâne activată și trebuie să facă ceva cu banii. Să investească în ceva sau mai au încă un extra job și câștigă mai mulți bani și în general o să fie un confort financiar. Asta până în luna mai, cam așa.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Taur

În primul rând. Jupiter este cel care are de încheiat misiunea pentru care a venit în zodiac Taurului. El a avut nevoie de 12 ani ca să ajungă din nou în Taur, deci a fost cu 12 ani în urmă. Între timp a trecut prin toate celelalte zodie. Deci Taurul îl are pe acest Mare Benefic în zodia sa și trebuie să-l ajute să termine ce a vrut el să facă anul trecut, să-i aducă bani, glorie, stabilitate în familie, la serviciu. Cine a vrut să cumpere casă a putut, cine a vrut să se căsătorească a putut. Deci asta este trăsătura de bază a Taurului. Acum el cu planetele în Capricorn în perioada este bine, este stabil și poate să-și ducă planul la îndeplinire. Cum ajung planetele în Vărsător, el va încasa niște constrângeri și va trebui să nu facă așa cum visează, ci cum i se trasează. Fiecare întâlnim niște semne pe care trebuie să le urmărim și ni se spune mai la dreapta și mai la dreapta, mai la stânga, mai nu știu ce. Deci trebuie urmărit care este pulsul acestei perioade, pentru că aceste cuadraturi pe care le va încasa Taurul de la toate acele planete înșirate în Vărsător, vor fi tot atâtea semne că trebuie, mai cumva decât face, să se tot regleze. Trebuie să folosească foarte bine reglajul în perioada asta, pentru că de la toată această stabilitate, dintr-o dată o să vadă că nu se mai potrivește nimic.

Și asta înseamnă că el poate să obțină ceva în sfera carieră, dar trebuie să fie foarte atent la ce i se cere, pentru că nu e cum își dorește, e cum se cere în momentul ăsta, universul îi spune ce trebuie să facă.

Nu o să fie simplu pentru nimeni pentru că sunt prea multe planete și prea multe cuadraturi.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Gemeni

Pentru Gemeni este o o perioadă cu mai multe aspecte, în sensul că trebuie să rezolve cumva problema banilor. Și asta până când intrăm în Vărsător. După aceea, faptul că planetele sunt în Vărsător creează numai punții de legătură tocmai bune, de stabilitate și de confort cu zodia Gemenilor și înseamnă că ei pot călători, pot să-și ia, să zicem, bilete ca să plece la primăvară, la vară, în vacanță sau pentru copii să fie niște avantaje. Poate mulți au niște rezultate foarte bune în sfera învățământ, poate au de dat examen, poate îi direcționează pe copiii în tot ce au ei de făcut, în funcție de talent.

După aceea, Jupiter este într-o casă ascunsă și tot le dă niște semnale că trebuie să schimbe niște lucruri. Pe unele toate le sesizează, pe altele nu. Cert este că Jupiter va intra în semnul lor din mai și are de stat până în iunie 2025 și vor fi niște schimbări majore și pe multe dintre ele le intuiesc și le doresc de mult, iar pe altele nu le bănuiesc. Așa că și ei trebuie să fie foarte atenți la notificări.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Rac

Pentru Raci e bine, într-un fel, că sfera asta partenerială se activează. Adică eu, Rac, vreau să încep niște negocieri, vreau să-mi găsesc un extra job, vreau să cer o renegociere a salariului, să mai cer niște bani, să cer niște avantaje, ăsta e momentul, acum.

După aceea încep să vină niște bani și începe să fie taxat de bani, că sunt taxe, impozite și multe alte lucruri despre care poate că nu știe sau au uitat sau nu s-au putut plăti anul trecut din varii motive și acum trebuie reglată toată partea asta de cheltuieli.

Stabilitatea ar veni într-un fel de la Saturn în zodia Peștilor, care e de aceeași natură, semn de apă ca și a lor, plus cei acolo, în sfera prietenilor și a grupului care poate interveni atunci când e nevoie. Acolo e marele benefic Jupiter și ajută, adică e o stabilitate dinspre zodia Peștilor și dinspre zodia Taurului, deci ei sunt foarte bine apărați și e un camuflaj acolo, sunt niște pereți capitonați care îi ajută să nu fie destabilizați. Deci e o perioadă bună.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Leu

Pentru Leu sunt niște șanse pe la serviciu să obțină niște bani, să apară ceva nou de făcut și ei să se remarce. Și după aceea, imediat când intră planetele în zodia Vărsătorului, pac, e zodia opusă, casa partenerială, a relațiilor și a parteneriatului personal. Adică pot întâlni pe cineva cu care să formeze un cuplu, e cineva serios. Dar după aceea lucrurile se vor schimba pe parcursul anului, pentru că Marte va intra în zodia lor până spre sfârșitul anului și frecușurile nu se vor încheia cu una cu două. Dar ei trebuie să învețe anul ăsta, să știe foarte clar ce vor. E foarte important pentru că vor fi puțin zgâlțâiți așa și dacă nu știi ce vrei, poți să pierzi pe mâna ta, asta e ideea.

Deci acum este foarte bine. Ei trebuie să aleagă și probabil o să fie flatați de ofertele pe care le primesc. Și Jupiter este în sfera carieră și se ocupă de ei, poate să le dea o funcție, o recunoaștere publică, adică se întâmplă ceva la vedere și ei or să fie elogiați.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Fecioară

La Fecioară avem o casă afectivă, să zicem cu răceala de rigoare a Capricornului, și poate să apară cine trebuie, poate să fie o relație mai bună, mai stabilă cu copiii, poate se înțeleg mai bine în privința programului și în general, îi poate ghida mai bine pe copii. Pe de o parte.

Pe de altă parte, sfera sentimentală le dă o siguranță pe care și-o doresc cei din zodia Fecioarei. În casa partenerială, opusă Fecioarei, adică în Pești, e Saturn, care nu e prea prietenos, dar îi obligă să fie serioși și atunci partenerul trebuie să fie serios, să nu se joace cu sentimentele Fecioarei și ar trebui să fie bine.

În zodia Taurului este foarte bine și se creează un triunghi echilateral, adică o stabilitate pentru Fecioară, și după aceea încep să apară niște probleme la serviciu și ei or să onoreze, pentru că e punctul lor de excelență la serviciu.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Balanța

La Balanță, e o perioadă de frământări, dar imediat ce intrăm în zodia Vărsătorului, ar trebui să fie fericiți. Apare cineva care le face curte, aduce mai multă bucurie, mai multă nevoie de socializare în sfera asta sentimentală și a distracției. Urmează să facă și ceva în particular, adică să descopere sau să redescopere sau să aplice toate calitățile și să practice un hobby din care pot să iasă și bani.

Iar sfera financiară este oarecum strangulată și stoarsă în același timp și ar trebui să apară niște bani de undeva. Adică sunt niște atenționări că n-au plătit la timp niște taxe, dar pe de altă parte, ca un miracol, vin bani de undeva.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Scorpion

Scorpionii au și ei soarta lor bună. Taurul este casa partenerială și Jupiter, încă de anul trecut îi tot curtează, le face declarații de dragoste, îi seduce, și ei ar putea să aibă o relație bună, ar putea să se căsătorească anul ăsta.

Cu planetele în Capricorn au o bună comunicare, se simt bine într-o comunitate, că e la serviciu sau în particular, e bine. Dar după aceea încep niște modificări pe acasă. Poate mai investesc niște bani în casă, poate sunt niște probleme de sănătate ale celor din familie, sunt niște probleme pe acolo, că Vărsătorul, dacă are multe planete, toate atacă Scorpionul. Adică de la stabilitate și liniștea că am scăpat de problemele de anul trecut, vin altele. Dar Saturn le oferă o stabilitate. Adică jupiter din partea opusă, îi ajută pe Scorpioni și Saturn din zodia Peștilor, semn de apă cum sunt și ei, le oferă tot așa, o autostradă de stabilitate, fără gropi.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Săgetător

Săgetătorul are casa banilor activată, deci trebuie să primească banii de anul trecut. Și după aceea sfera comunicării. Și după aceea, din nou la serviciu e un pol de interes, de putere și de resurse de explorat și de obținut satisfacții profesionale.

Dar e și casa sănătății, el trebuie să fie atent să rămână cu organismul sănătos, ca să poată să dea maximum la serviciu, pentru că acolo este polul de excelență pentru el, că după aceea se mută în casa comunicării.

Horoscop lunar 20 ianuarie - 19 februarie 2024 Capricorn

El trebuie să se reconfigureze, să se așeze în matca lui, pentru că planetele oferă stabilitate. Avem acolo ce trebuie, Marte e în continuare sfredelitor, vrea să-l pună la încercare, vrea să-l fortifice. Se asortează frumos planetele astea cu Jupiter și cu Uranus din Taur și după aceea planetele. Toate astea Soare, Mercur, Venus, Marte, Pluton în casa banilor a Capricornului. Ia să vedem de unde va lua Capricornul mai mulți bani, dar totodată pot să fie și colaborări pe care să le înceapă acasă și să promită bani mai încolo.

