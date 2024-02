Horoscop lunar 19 februarie - 20 martie 2024, cu Neti Sandu. Soarele intră în Pești și obligă zodiile să fie mai serioase

Zodia Peștilor începe pe 19 februarie și se termină pe 20 martie cu Soarele care trece prin zodia Peștilor. Noi însă rămânem cu planetele Venus, Marte și Pluton în Vărsător. Și o să avem la dispoziție răstimpul ăsta ca să mai lucrăm pe dinăuntru, să ne repoziționăm sufletește, să avem o privire exhaustivă a situației generale, a celei în care ne aflăm, a perspectivei, ca să știm ce ne dorim și cum să lucrăm la asta. Acțiunea se petrece în Vărsător, de aceea avem starea asta.

Dar Soarele care tranzitează zodia Peștilor și se întâlnește cu Saturn ne obligă să fim mai maturi, mai serioși, să luăm lucrurile cu mai multă seriozitate. Să ne gândim mai mult la lucrurile care pot fi palpabile, pentru că Pești în general, fiind ultima zodie și reprezintă chintesența zodiacului, au acumulat tot felul de lucruri frumoase de prin toate zodiile și ei visează, creează, sunt sensibili, empaticii, au foarte multe atribute, dar acum Saturn îi cumințește.

E un modul de 3 ani, da, așa în care ei trebuie să învețe și lecția asta. Adică e un curs care durează cam 3 ani, după care dau examen. Dar, e ca și cum ai da examen în fiecare zi, când îl ai pe Saturn și diriginte și decan ș.a.m.d. și te scoate la lecție și tu trebuie să fii cuminte.

Noi nu avem toți aceeași lecție de învățat. Simțim diferențele și atunci fiecare resimte mai mult sau mai puțin ce are de făcut. Lucrurile în general ies în evidență, cele pe care le avem de făcut, traseul, ce anume avem de făcut împreună cu cine și care e scopul. Toate lucrurile astea ni se sugerează sau ni se arată concret. Noi asta o să aflăm în răstimpul ăsta, câtă vreme trecem prin Pești, fiecare o să avem ceva de învățat. Unii mai mult, alții mai puțin.

De câte ori Soarele intră într-o zodie, toți trebuie să fim atenți la ce ni se sugerează. E ca și cum și eu aș fi din zodia Peștilor în perioada asta. Pentru că sigur o să simțim totul legat de picioare, de tălpii ș.a.m.d. de mers, de circulație și de circulația sângelui, cea venoasă, în general, pentru că rămân planetele în Vărsător, care sunt în rezonanță cu Leul, care e zodia inimii. Și atunci circulația și cu ce pornește de la inimă trebuie reglat în așa fel ca picioarele să meargă.

Horoscop lunar - Pești

Este ca un fel de reevaluare a lucrurilor pe care le-au făcut Peștii, bine sau nu le-au făcut, nu au apucat. Ce trebuie să reținem, noi toți, inclusiv Peștii, este că Mercur traversează în foarte mare viteză, în decursul ăsta de o lună, trei zodii. Deci pleacă din Vărsător, traversează Peștii și apucă să ajungă și un să facă 11° din zodia Berbecului. Deci foarte mult. De obicei el stă înaintea sau în spatele Soarelui și nu se depărtează prea mult. Acum a luat-o foarte mult înainte, adică pornește din urmă, trece de el, îl depășește pe Soare și o ia înainte.

Deci nouă o să ne dea senzația că lucrurile se petrec în mare viteză, că nu apucăm să drenăm totul, să asimilăm, să procesăm ca să știm ce avem de făcut. Dar Mercur o să mai retrogradeze și atunci ce ne-a scăpat, putem rezolva atunci.

Pe 22 se întâlnesc Venus cu Marte în zodia Vărsătorului și atunci e așa o atenționare, că în zona circulației sangvine, să zicem, e o problemă pentru Pești, și atunci e atenționarea și știi imediat cu ce să intervii ca să reglezi. Deci asta e partea bună.

După aceea Marte o să facă cuadratură cu Jupiter și după aceea va face cu Uranus, adică Marte din zodia Vărsătorului cuadratează Taurul. Și atunci sunt niște accente pe care dacă nu le luăm în seamă, atunci abia apar problemele, în consecință, de sănătate. Dar Peștii în general, acum trebuie să-și reevalueze resursele, să vadă ce anume trebuie reglat, ce trebuie făcut, cum să se repoziționeze, care este scopul, care sunt resursele pe care să le poată folosi. Că pot fi cele interioare sau resurse, că mă asociez cu cineva. În general, prezența lui Saturn în zodia Peștilor, nu prea de o apetență pentru parteneriat, dar zic, poate sunt conjunctural, niște oameni care vor să ajute.

Deci, în general Peștii asta au de făcut în perioada asta, să-și reevalueze tot ce au făcut până acum și ce urmează să facă.

Rămâne o relație bună în perioada asta cu Jupiter din zodia Taurului, care le-a fost și până acum un foarte bun aliat în sfera comunicării și a relațiilor cu anturajul, cu grupul. Au reușit să facă lucruri importante și vor face și de aici încolo, până când ajungem în luna mai. Deci de aici vine ajutorul din zona asta a Taurului și ei pot concretiza niște lucruri, își pot defini poziția, pot definitiva niște lucruri care țin fie de serviciu, fie de școală și în general, relația cu cei în vârstă trebuie redefinită. Adică poate e nevoie să aibă grijă de un părinte, poate li se cere mai mult ajutorul, poate ei au nevoie de ajutor și se va lucra altfel.

Horoscop lunar - Berbec

Pentru Berbec sunt mari speranțe, speranțe, promisiuni de lucruri care se întrezăresc în perioada asta și deocamdată, tranzitul Soarelui prin zodia Peștilor le arată că ei au fost foarte activi tot timpul și au ignorat lucrurile care au fost într-adevăr deranjante, să zicem, din punct de vedere al sănătății. Dar dacă continuă așa, lucrurile ies la iveală imediat când ajungem în primăvară, în martie, aprilie, pe acolo și în mai. Deci Marte o să scoată la iveală toate lucrurile pe care ei le-au ascuns, că lasă-le încolo, că eu am treabă acum. Deci asta e de bază în perioada asta. Să aibă grijă de sănătate.

După aceea, din nou, trebuie să facă curățenie în sfera asta a prietenilor. Marte, Venus, Mercur tranzitează acolo și Pluton. E ca și cum ar trebui să schimbe grupul. Plutonul, ăsta, dă o grupare mare și care ar trebui să fie de altă natură, adică să se simtă bine într-un alt mediu, cam așa ceva. Nu, pentru că oamenii sunt neserioși, dar acolo or să fie niște discuții care or să arate probabil că nu mai împărtășesc aceleași opinii. Pentru că planetele din casa prietenilor sunt cuadratate sever de planetele din zodia Taurului.

Ei or să cheltuiască mulți bani în perioada asta, poate vor călători, poate vor mai învăța, mai au multe lucruri de făcut, că ei sunt foarte activi. Pot călători, pentru că planetele astea din zodia prietenilor îi scot pe la evenimente și scena socială să fie taman bună de afirmare pentru ei. Se pregătesc pentru o relansare, că Marte va intra în zodia lor în curând și de asta zic că se precipită niște evenimente.

Horoscop lunar - Taur

La Taur sunt lucruri bune, pentru că e un fel de apogeu al tranzitului lui Jupiter în zodia asta a Taurului, care se întâmplă o dată la 12 ani. Este și Uranus acolo, dar acum sunt planetele despre care am vorbit, Marte, Venus și Mercur fac cuadratură la Jupiter și la Uranus. Deci sunt niște accente care pe cei din Taur îi obligă să schimbe ceva, să modifice poate pe repede înainte, deși ei nu sunt obișnuiți să facă asta, dar presiunea e foarte mare.

Înseamnă că ei nu au făcut atunci când a trebuit o schimbare anume. Poate trebuie să verbalizeze, că ei nu fac asta, ar trebui să învețe. Pentru că am zis, fiecare zodie se pregătește de-a lungul vieții, are ocazia să exerseze, să scape de defectele acelei zodii și să treacă în următoarea. Unde următoarea la Taur, de exemplu, e zodia Gemenilor. Care e cu comunicarea și să învețe să comunice. Pentru că Taurul e mai tăcut, ca să nu zic mut.E mai tăcut și el nu spune, preferă să țină pentru el.

Accentele astea provocate de Marte - Marte cuadratură cu Jupiter din Taur și Marte cuadratură Uranus - fac niște dizarmonii care îi dau un disconfort Taurului și trebuie să schimbe ceva.

El în continuare trebuie să se ocupe de profesie, de bani, de familie, pentru că acolo e locul lui de excelență și să câștige bani din ceva, pentru că la asta se aspiră de aici încolo. Jupiter e marele Benefic, bancherul zodiacului, e în zodia Taurului și imediat va intra în zodia din față a Taurului, care pentru Taur este zodia banilor. Deci se pregătește ceva care putea deja să fie pe tapet și în continuare tot acolo e promisiunea în sfera banilor.

Horoscop lunar - Gemeni

Pentru Gemeni avem o relaxare cumva în sfera asta a inteligenței, a călătoriilor, a studiilor, a opțiunilor lui pentru un job mai bun. Pentru că planetele astea trec prin zodia Vărsătorului, care e același semn de aer cu al Gemenilor și se creează o stare bună, o colaborare bună cu cei cu care învață, cu care mai au câte un business, o colaborare.

În sfera asta a recunoașterii valorii o să avem acest Soare în Pești, care va trece pe lângă Saturn și poate că ori primesc o nominalizare sau o distincție, o promovare, cu promisiuni de mai mult. Și acum o să vedem în continuare, din luna iunie, la ce să se aștepte pentru că Gemenii au la dispoziție un an de zile, desigur, ca să vadă ce ar putea să facă.

Pentru că ei vor explora, conjunctura o să apară și ei atunci or să vadă pe ce să pună mâna, cum să le gestioneze, ce li se potrivește mai bine. Deci ei sunt într-o căutare, într-o expectativă, într-o prospecție, mai bine zis. Ei știu, au minte speculativă și ei știu cum să facă ceva care să fie în avantajul lor. Știu să confecționeze rapid așa, și cu inteligență, dar și cu inteligență practică, că mâinile sunt cele care sunt gestionate de Mercur și au legătură cu Peștii.

Soarele din Pești le poate oferi, nu știu, o, o idee care se poate concretiza cât de curând. Au la dispoziție un răstimp, până când intră Jupiter în iunie în zodia lor, se gândească până atunci cam ce li s-ar potrivi.

Horoscop lunar - Rac

Pentru Rac, Soarele din Pești ar trebui să creeze un confort, o stabilitate. Să-și tragă și ei sufletul și să zică Domnule, în sfârșit, nu mai sunt atât de stresat.

Planetele din Vărsător mai adună niște bani, mai semnează un mic contract, o colaborare, mai fac ei niște socoteli, să facă așa o reevaluare a banilor din cont, a datoriilor: ce am cheltuit, cât mi-a rămas, îmi ajung de concediu, pe cele mai pot cheltui?

După aceea, planetele din zodia Peștilor creează un confort, o stabilitate, o stare afectivă poate bună și poate reușesc să se mai odihnească. Poate mai pleacă pe undeva și descarcă tensiunile, poate se duc la o sală de sport și descarcă acolo tensiunile, pentru că ei par mai odihniți.

Ei au nevoie de stabilitatea pe care le-o poate oferi Saturn, dar pe de altă parte, o să fie totuși o stare mai de însingurare. Saturn o să creeze o stare ca de halou, ca de criogenare, să zicem. Dar este o stabilitate de care Racul are nevoie și el va ști să profite și în sfera profesională, să știe cum să gestioneze acest tip de energie, care e pe dimensiunea lui, de apă. Deci suntem în zodia Peștilor, Racul e zodia de apă, ca și a Peștilor. Și atunci e o dimensiune cunoscută pentru ei, e ca și cum aș intra într-o cameră în care mă simt bine, e confortul pe care îl am și eu acasă.

Horoscop lunar - Leu

La domnii și doamnele din Leu avem o casă partenerială în Vărsător. Ce avem acum în zodia Vărsătorului, Marte și Venus, acolo, care sunt împreună și e ceva foarte bun la capitolul partenerial.

Ei încă mai au șansa de a obține o funcție. De anul trecut, Jupiter pentru Leu a fost în sfera carieră. Le-a sugerat cam cum ar trebui să procedeze, cu cine să se asocieze, ca să stea la loc de frunte, că Leul vrea să conducă, și ocazii în viață sunt pentru toată lumea, sunt ocazii de genul ăsta, dar unii nu se înghesuie să fie șefii, nu vor responsabilitate ș.a.m.d. Dar Leul vrea și e în stare. De data asta Jupiter e pe ultima 100 m aici în zodiac Taurului, care e sfera carieră la vedere, cu reflectorul pe ea.

Ei încă mai pot spera la o nominalizare, să le zică șeful „tu ești alesul” sau să dea un examen și să obțină asta. Dar poate să fie faptul că dau examen și va fi foarte bine când Jupiter stă exact unde trebuie, când ai tu nevoie să dai examen, că fie în casa dragostei, da, eu vreau să dau examen, să reușesc și atunci el are altă treabă. E bine din punctul ăsta de vedere al carierei.

Ei sunt în rezonanță cu planetele din Vărsător, deci fix inima cu circulația astea sunt vulnerabile. Nu știu dacă sunt afectate, pentru că nu toată lumea are o problemă, nu, dar e o vulnerabilitate și e bine să fii atent și cu efortul și cu ce mănâncă, să nu fie prea gras, să nu fie prea acidulat sau să nu fie băutură și să nu fie prea mult efort, adică să piardă nopțile ș.a.m.d. Sau dacă știe că e o suferință la inimă, acolo trebuie mers la doctor.

Horoscop lunar - Fecioară

La fecioară este cu o altfel de casă partenerială, diferită de a Leului, pentru că dacă Leul, în partea opusă are ce e în Vărsător, zodia Fecioarei are Soare, Saturn și Neptun și atunci combinația asta e neprietenoasă când vine vorba fie de anturajul de la serviciu sau de șefi, că e vorba și de colegi, dar e vorba și de staff. Saturn, adică plenul, acolo este mai ostil așa, dar ideea e că sunt mai greu de câștigat, dar odată câștigați, ei merg pe încredere, că Fecioara e serioasă, muncitoare și șefii au nevoie de oameni muncitori.

Dacă e vorba de sfera partenerială cu omul de acasă, din nou trebuie poate regândită o strategie. Tu te duci să iei copilul, eu gătesc, tu speli mașina, eu nu știu ce fac și tot așa, trebuie împărțite responsabilitățile, ca să nu cadă greul doar pe unul dintre parteneri. Deci așa funcționează casa asta partenerială pentru zodia Fecioarei.

Faptul că Jupiter este tot în zodia Taurului înseamnă șanse sporite să călătorească, să fie bine, să se simtă în confort. Și după aceea va trebui să se gândească și el la o schimbare în carieră. Se mută Jupiter un an de zile în sfera carieră și n-ai ce să faci. Adică te obligă șeful să fii șef.

Horoscop lunar - Balanță

La Balanță avem o stare de confort care poate să vină și că m-am săturat să mă opun, ceea ce tot e mare lucru, pentru că altfel îți consumi energia dacă te opui la nesfârșit. Pentru că planetele astea care dau acest confort fac cuadratură în altă parte și atunci da, când să zic și eu că am câștigat nu știu ce, de fapt iar trebuie să las de la mine. Dar lăsatul ăsta de la mine poate să fie ca un premiu pe care îl primesc, mi-l ofer eu mie.

Planetele sunt în Vărsător, semn de aer cu semn de aer e nemaipomenit, dar ele fac cuadratură încolo înspre zodia Taurului, care poate să însemne că am rezolvat cu banii, dar tot trebuie să cheltuiesc tot mult, adică poate mai mult decât îmi intră. Cam așa ceva e la Balanță.

Dar zodia asta Peștilor poate să fie ceva nou și de stabilitate la serviciu. Adică eu acum m-am lămurit că așa stau lucrurile, ce trebuie să fac? Doar să aștept atât? Dar Balanța dacă nu are răbdare, se împotrivește și atunci pierde energia și nu e în avantajul ei.

Casa asta a 6-a ,unde noi suntem în zodia Peștilor, reprezintă casa sănătății, deci trebuie să aibă grijă de sănătate.

Horoscop lunar - Scorpion

Pentru Scorpion e din nou cu o casă partenerială ofertantă. Ei au avut la dispoziție Jupiter din zodia Taurului, care a tot pompat spre ei, le-a făcut ocheadele, le-a făcut declarații de dragoste, i-a invitat la dans, la plimbare. Deci a făcut tot ce a știut Jupiter. Deci a mers pe sârmă pentru ei, că ei sunt tot timpul retractili. Acum e ultima strigare că mai e puțin și se termină cu această curte asiduă.

Faptul că Soarele tranzitează zodia Peștilor e super bine, e exact intervalul autostrada de care are nevoie un Scorpion ca să funcționeze perfect. Deci are de-a dreapta zodia Peștilor, care e un bun aliat pentru ei, ca un podium, ca un covor roșu pe care merg și casa partenerială cu Jupiter, care înseamnă un șef ca lumea, un partener de cuplu ca lumea și o șansă de a se căsători.

Horoscop lunar - Săgetător

Sfera comunicării cu prietenii, cu ieșitul la plimbare, la o vorbă, la o prăjitură, la o, ceva e taman bună cu planetele în Vărsător care și vorbesc și se deplasează, o mică călătorie până colea, la o oră distanță.

Zodia Peștilor, cum să spun, poate mai au niște treabă pe acasă, poate mai mult o mobilă, că mai repară un robinet, dar nu trebuie să facă ei, plătesc o firmă.

Ei dacă vor acum să se mute undeva, e tocmai bine: îi cheamă pe zugravi, cheamă un meșter să se ocupe de toate cele, după aia cheamă o firmă de curățenie, se ocupă și trece luna, gata, a scăpat, a trecut disconfortul ăsta.

Jupiter rămâne în sfera muncii de la serviciu. Ei au treabă, să facă treabă, dar dacă știi cum să gestionezi treaba asta, e nemaipomenit pentru că îți dă o stare de bine, de confort, de stimă de sine și bani. Jupiter e patronal lor, pe ei îi cunoaște cel mai bine. Jupiter e în cârdășie cu ei, în dragoste, sănătate și bani.

Horoscop lunar - Capricorn

Capricornul are de primit bani, pentru că el are o grijă cu banii, asta e problema. Poate are vreo colaborare, i se dă ceva în plus de făcut, poate acceptă, poate nu, că el e conștiincios și vrea să se ocupe ca lumea de treaba pe care o are.

Să facă treaba asta după aceea. În casă comunicării este acest Saturn, patronul lor, dar care nu e prea vorbăreț, dar Soarele îi învață ce să spună. Adică ei pot să se apuce de niște cursuri, pot să încheie niște cursuri, foarte mulți au de dat examene în perioada asta, și în general la școală, cine are cursuri de făcut o să se descurce foarte bine și o să aibă un confort mental, ceea ce e foarte important.

Rămâne valabilă prezența lui Jupiter în sfera sentimental-creativă, cu copiii. Dar Jupiter e, marele benefic și îi învață cum să procedeze. Mulți poate vor copii, acum e momentul. Cine are copiii se poate ocupa mai mult de ei și o îmbunătățire din toate punctele de vedere cu acest Jupiter.

Este și Uranus acolo și ei pot să cultive un hobby și să aibă succes cu acel hobby. Adică e foarte ofertantă casa asta, a 5-a pentru Capricorn, de când a intrat Jupiter în Taur și în continuare fructifică. Adică e ca un copac plin cu roade, el trebuie doar să culeagă. Capricornul, el nu prea îndrăznește și așteaptă să i se repartizeze. Nu, poate ar fi cazul să ia, că poate e cu autoservire.

Horoscop lunar - Vărsător

Vărsătorul are în continuare aceste planete, pe Venus, pe Mercur, la început, și este și Marte acolo și Pluton, adică sunt multe planete. El în orice moment, cu fiecare moleculă, se poate preschimba în altceva. Are la dispoziție mulți ani, dar acum vorbim doar de o lună. În răstimpul ăsta, de o lună se poate simți bine, poate crea oportunități să facă mai multe lucruri după aceea.

Poate semnează un contract, că Soarele și Saturn sunt în casa banilor și a contractelor și poate prelungește un contract, sau semnează sau e de acord cu un contract.

Planetele din Taur pentru el reprezintă locuința în care poate să aducă mobilă, poate să se mute altundeva, dacă familia e de acord, poate începe să locuiască cu cineva, pentru că a întâlnit pe cineva, și așa se poate gândi. E casa locuinței în care Jupiter e marele benefic. Trebuie să-i aducă ceva bun, dar poate să fie chiar o locuință nouă sau se poate muta cu chirie.

Poate și să călătorească, și statul la hotel și lucratul de acolo să fie taman bun că-i aduce bani. Se pot întâmpla lucruri bune.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 18-02-2024 15:51