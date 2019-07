Horoscop 4 iulie 2019 prezentat de Neti Sandu. Scorpionii pot câștiga bani printr-un proces

Horoscop 4 iulie 2019, prezentat de Neti Sandu. Or să ne fie satisfăcute nişte curiozităţi, aflăm nişte cauze, dedesubturi ale unor situaţii care ne-au bulversat la un moment dat şi o să ştim ce-avem de făcut în continuare.

Vibraţia zilei este 4 şi o să avem grijă de familie, să fie unită.

Ce se întâmplă cu fiecare zodie:



HOROSCOP 4 IULIE 2019 RAC

Se poate să-ncercaţi un parteneriat şi o să daţi drumul unui proiect care să v-aducă un venit suplimentar. O să faceţi rost de nişte bani în plus şi o să vă descurcaţi cu cheltuielile din perioada asta, puneţi deoparte şi pentru concediu, s-aveţi de plimbare, de distracţie.

HOROSCOP 4 IULIE 2019 LEU

O s-apară acea persoană de care-aveți nevoie în relaţia sentimentală şi o să va-nțelegeți frumos, o să convieţuiţi în armonie. La voi apar provocări la tot pasul şi o să aveţi suficiente resurse încât să faceţi slalom printre situaţiile care vă pun în dificultate şi să selectaţi ce e bun pentru voi.

HOROSCOP 4 IULIE 2019 FECIOARĂ

Va căuta nişte prieteni care vă dau de lucru, dacă o să fiţi şi voi de acord să puneţi umărul la o colaborare. E bine să nu mai amânaţi mersul la un control medical şi să vedeţi ce se-ntâmplă cu organismul vostru, să ţineţi poate şi o dietă ca să fiţi în formă.

HOROSCOP 4 IULIE 2019 BALANŢA

Poate plecaţi într-o deplasare şi o să fie o experienţă care să vă fie de folos în plan profesional, deşi se poate să fie şi personal. O să faceţi progrese la slujbă, la şcoală şi o să căpătaţi o postură nouă, să vă puteţi pune în valoare nişte calităţi cu care pân-acum n-aţi defilat deloc, poate.

HOROSCOP 4 IULIE 2019 SCORPION

E posibil să câştigaţi un proces şi să deveniţi proprietari, să recuperaţi şi nişte bani. Sunteţi pe punctul de a face o schimbare şi să exploraţi zone - profesionale - diferite, poate o să practicaţi o altă meserie şi faceţi nişte cursuri în prealabil.

HOROSCOP 4 IULIE 2019 SĂGETĂTOR

Cineva din afara ţării vă cheamă în vizită şi o să luaţi câteva zile libere să vă puteţi deplasa. Or să mai vină de pe undeva nişte bani şi n-o să mai fie nevoie să va-mprumutati, or să v-ajungă pentru o plecare la sfârşit de săptămână, sau poate în concediu.

HOROSCOP 4 IULIE 2019 CAPRICORN

O să vă puteţi înţelege mai bine cu partenerul de cuplu, o să faceţi echipă şi la treabă şi la distracţie. Vă pregătiţi de o relansare şi se va găsi cineva care să vă susţină şi să vă direcţioneze că poate vreţi să mai încercaţi şi altceva - în sfera carieră.

HOROSCOP 4 IULIE 2019 VĂRSĂTOR

Se poate să apară cineva care să vă suscite interesul, pentru că se simte de la o poştă chimia dintre voi şi o să puteţi forma un cuplu. Se poate s-aveţi nişte lucruri de pus la punct cu partenerii de afaceri şi vă-ntâlniţi, faceţi propuneri, vedeţi şi ce vi se oferă şi vă puneţi de acord în toate privinţele.

HOROSCOP 4 IULIE 2019 PEŞTI

Sufleteşte promite să vă meargă şi vouă mai bine c-o să existe o comunicare non-verbală între voi şi partenerul de cuplu. Vă puteţi interesa de o nouă specializare, şi o să vi se potrivească - mănuşa - veţi câştiga bani, prestigiu, şi-o să fiţi mulţumiţi de rezultate.

HOROSCOP 4 IULIE 2019 BERBEC

Se poate să primiţi o invitaţie la malul mării sau la munte undeva, dacă acolo va place mai mult - şi cineva ştie ce preferaţi. Aveţi idei pe care-aţi vrea să le puneţi în practică şi să vină de-aici şi nişte bani c-or să existe cumpărători, oameni interesaţi de produsele voastre.

HOROSCOP 4 IULIE 2019 TAUR

O muncă în echipă o să v-aducă satisfacţii profesionale şi financiare, dar se poate să fie şi personele că practicaţi un sport de echipă. O să perfectaţi o situaţie, luaţi toate semnăturile fără de care nu puteţi primi un credit bancar, sau să plecaţi în concediu, să atingeţi un alt nivel profesional, la şcoală poate.

HOROSCOP 4 IULIE 2019 GEMENI

O să întâlniţi pe cineva care o să ţină pasul cu voi într-o relaţie care poate duce şi la căsătorie. Examen, interviu, vreun test de aptitudini, o reevaluare ca să luaţi permis de practică şi o să staţi bine la acest capitol - se întrevede succes - să fiţi încrezători.

