Horoscop 30 martie 2019. Zodia care își întâlnește azi marea dragoste

Horoscop zilnic, prezentat de Neti Sandu. Există mult neprevăzut care ne poate schima direcţia de acţiune, de deplasare şi să luăm alte decizii, să rescriem nişte pagini ale existenţei noastre.

Vibraţia zilei este 3 şi gândul bun o să ne călăuzească.

BERBEC

Poate e cineva care suspină după voi într-un capăt de lume, undeva şi faceţi cumva s-ajungeţi acolo. V-aşteaptă tot felul de surprize din partea prietenilor şi o să fie o efervescență care-o să vă prindă bine, c-o să scăpaţi de monotonie, vreţi acţiune.

TAUR

Vă scoate cineva la un eveniment monden, poate e o nuntă şi o să vă distraţi - chiar aveați nevoie de un debuşeu, o descărcare. Poate se strânge gaşca de altădată şi o să reluaţi şi preocupările care vă făceau plăcere şi vă umpleau frumos, timpul liber, atât de preţios.

GEMENI

În orice moment vă puteţi întâlni marea dragoste şi să vă armonizaţi atât de bine încât să vreţi să vă şi căsătoriţi. Aveţi mai multe variante de relaş şi-o s-alegeţi ceva care să-i includă şi pe bunii voştri prieteni, pentru c-aşa vă simţiţi cel mai bine antrenați de amici.

RAC

Se pare că degeaba a vrut să vă uite cineva de care v-aţi despărţit, că n-a putut şi vine să va-mpacati. E o sărbătoare la care o să vă duceţi, poate străbateţi ceva drum pân-acolo şi o să fie o revedere, poate o absenţă care v-a făcut să vă revizuiţi un pic sentimentele.

LEU

Sfera sentimentală e animată şi la voi şi pasiunile înfloresc, iar dacă vă doriţi o căsnicie e bine să îndrăzniţi. O să dispuneţi de nişte bani pe care-o să-i daţi uşor pe distracţie, mai ales dacă vor cei să se distreze în parc, la locurile preferate de joacă.

FECIOARĂ

E cineva tânăr care vrea să vă-ntâlniți la o cafea şi dacă vreţi să consolidaţi relaţia o să vă duceţi, că s-ar putea să vă armonizaţi frumos. Poate vă cheamă cineva în vizită, în vacanţă, undeva departe şi o să fiţi dispuşi să o porniţi la drum, deşi sunteţi obosiţi, dar perspectiva va încânta.

BALANŢA

O să-i strângeţi pe toţi ai voştri în jurul unei mese pregătite cu atenţie, poate e un meniu special, cu un prilej festiv. O să vă bucuraţi de vizita unor prieteni cărora li s-a făcut dor de voi şi vin să vă scoată din casă, şi chiar aveţi nevoie să daţi o tură pe-afară.

SCORPION

Se poate să vă duceţi la un botez şi să şi întâlniţi acolo pe cineva care să vă fie companion de viaţă. O dragoste mai veche e scoasă de la naftalină şi o să-l luaţi în serios pe partener ca să nu treceţi iarăşi unul pe lângă celălalt şi să rataţi traiul în cuplu.

SĂGETĂTOR

Poate-ncercati nişte sporturi extreme, în stilul vostru şi o să descărcaţi adrenalina ca să vă eliberaţi de stres. Poate luaţi cazare pentru o noapte şi vă duceţi la munte, sau pur şi simplu în plimbare în alt oraş, ca să oferiţi puţină hrană şi ochilor, sufletului.

CAPRICORN

E cineva care-şi face curaj să vă abordeze şi o să trezească în voi nişte emoţii care să vă dea refresh total. Aţi putea duce o viaţă şi mai bună în doi dacă o să deveniţi mai receptivi la problemele partenerului şi o să verbalizaţi ce vă doriţi, că uneori tăcerea voastră e surdă.



VĂRSĂTOR

Să ştiţi că n-ar fi exclus să daţi de o locuinţă pe care să vreţi s-o cumpăraţi sau în care să vă mutaţi cu chirie. Prietenii or să fie încântaţi de iniţiativele voastre şi or să vi se alăture pentru o porţie de relaş, o plimbare, un duş la un spectacol, găsiţi voi ceva ingenios.

PEŞTI

Poate vă suiţi în tren, avion şi o s-o porniţi spre o destinaţie care să-i încânte şi pe ai voştri c-o să fiţi la unison.Voi se pare că o luaţi de la zero cu relaţia sau va bate gândul să vă schimbaţi meseria c-aţi accesat un filon interior care vă stimulează avântul.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!