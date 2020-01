Horoscop 3 ianuarie 2020, cu Neti Sandu. Racii încep o activitate care le aduce bani

Horoscop 3 ianuarie 2020, prezentant de Neti Sandu. Să dăm şansa unui nou început într-o relaţie şi să privim înainte cu încredere să ne alimentăm din această energie de-nceput de an.

Vibraţia zilei este 3 şi o să spunem adevărul ca să salvăm o prietenie, o căsnicie.

HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 CAPRICORN

Se pare c-aţi pus ochii pe nişte lucruri la un preţ rezonabil şi o să le luaţi ca să le faceţi o surpriză alor voştri. Sunteţi încrezători în forţele voastre, în şansa voastră de a face că proiectele să prindă viaţă, şi să aveţi un trai mai bun.

HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 VĂRSĂTOR

O să plecaţi în plimbare pe undeva să mai topiţi sarmalele, cârnaţii, salata beuf, să daţi jos kilogramele în plus. Se poate să fiţi întrebaţi din nou dacă vreţi să intraţi într-o afacere, să semnaţi un contract de muncă, să vindeţi ceva care să v-aducă un profit cert.

HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 PEŞTI

Se poate să vină cineva de la drum lung şi să rămână peste noapte la voi dacă nu plecaţi pe undeva. Poate are să vă dea cineva înapoi o datorie şi or să vă prindă bine banii ăia, c-o să vă duceţi într-o vizită, în plimbare, şi-aveaţi nevoie de bani.

HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 BERBEC

O s-aveţi prilejul să plecaţi pe undeva ca să respiraţi alt aer, să fie o rupere de ritm, ca să fie un nou început. V-au rămas nişte lucruri de făcut să şi vorbiţi cu cineva să se dezamorseze un conflict şi să intraţi în normalitate, să meargă mai departe relaţia, frumos.

HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 TAUR

Se poate să primiţi un colet , un cadou de la cineva aflat departe şi să fie o surpriză totală - că nu v-aţi fi aşteptat. E cineva cu care n-aţi apucat să petreceţi anul nou şi vă scoate la cafea, la plimbare. Să puneţi la cale ceva pentru perioada care urmează, să fiţi conectaţi.



HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 GEMENI

E un eveniment monden pe undeva şi o să fiţi şi voi pe-acolo, să vă faceţi noi prieteni. O să vă autoserviţi din fondul de cheltuieli al familiei să ieşiţi pe undeva, să continuaţi distracţia, c-aveţi o energie de consumat şi n-o să vreţi să staţi în casă.

HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 RAC

Se poate să-ncepeti nişte negocieri, sau să le reluaţi, ca să daţi drumul activităţilor care v-ar aduce bani. O să vă duceţi şi la rude şi pe la prieteni, în funcție de timp şi de disponibilitate, să păstraţi relaţiile la cald încă de la-nceputul anului.

HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 LEU

Apare cineva pe la reuniunile cu prietenii şi o să descoperiţi c-aveţi lucruri în comun care vă unesc. E un moment în care puneţi familia pe primul plan şi o să vă faceţi planuri pentru sărbătorile familiei care vor avea loc în curând, nunţi, botezuri, aniversări, onomastici.

HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 FECIOARĂ

Poate vă duceţi la un party, la un târg culinar, sau cu piese vestimentare să vă mai luaţi câte ceva - şi de cadou pentru alţii. Se poate să mai faceţi nişte pregătiri că vin musafiri pe care vreţi să-i daţi gata cu delicatesele voastre şi ţineţi la cartea voastră de vizită.

HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 BALANŢĂ

E bine să luptaţi pentru armonia din familie şi să evitaţi orice discuţie despre bani, cheltuieli, rate şi să vă bucuraţi de ce-aveţi. Întrevederi cu mai vechi şi mai noi prieteni şi o să vă repoziţionaţi în cadrul grupului şi o să ieşiţi pe la evenimente, o s-aveţi activităţi comune.

HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 SCORPION

E posibil să promiteţi unui angajator că o să lucraţi împreună, dar nu e exclus să mai apară şi alte oferte şi să fiţi în dubiu. Or să vă caute prietenii să plecaţi pe undeva dacă tot aveţi câteva zile libere şi să vă-ntoarceţi până duminică gata refăcuţi, după atâta dezmăţ culinar.

HOROSCOP 3 IANUARIE 2020 SĂGETĂTOR

Aţi putea obţine nişte avantaje, pot fi bani, înlesniri, ca să treceţi pe alt post, ori la şcoală în alt an de studiu poate. Poate-şi face apariţia şi acea persoană pe care-aţi aşteptat-o de sărbători, dar e bine să nu-ncepeti cu reproşuri ca să mai existe potenţial de relaţie, dacă tot sunteţi compatibili.