Horoscop 27 aprilie 2018. Balantele îşi fac planuri de căsătorie, iar Taurii îşi rezolvă problemele

Horoscop 27 aprilie cu Neti Sandu!Vibratia zilei este 9 si o s-avem o alta perspectiva asupra a ce ni se-ntampla.Poate vom invata si o lectie de viata, cu ocazia asta.

TAUR

O sa perfectati relatia cu partenerul de cuplu, sa va puteti armoniza, pentru ca uneori simtiti ca va fuge pamantul de sub picioare. O problemă de familie vă poate pune pe drumuri şi să plecaţi în alt oraş, să chefuiţi, sau să daţi o mână de ajutor cuiva care traveraseaza un moment dificil.

GEMENI

E posibil sa faceti cunostinta cu cineva care nu-si va lua ochii de la voi pentru ca a descoperit ca aveti trasaturi comune.Vă faceţi mari speranţe ca o să vă fie bine în relaţia de cuplu dacă o să petreceţi bună parte din timpul liber împreună, şi plecaţi o zi, două într-o escapadă turistică.

RAC

Se poate sa treaca diseara cineva pe la voi sa stati la povesti, poate va si ajuta cu ceva, daca aveti nevoie.

LEU

E bine sa nu mai amanati mersul la doctor, la analize, la control, sa va repuneti organismul in cea mai buna forma de functionare. Poate vă luaţi nişte piese noi pentru casa, ori duceţi maşina la reparat şi dacă e pe ducă, poate faceţi un efort financiar să vă luaţi alta, cu împrumut, cu banii de la rezerve.

Citește și Horoscop 25 aprilie 2018. Vărsătorii pot întâlni persoana potrivită pentru un cuplu

FECIOARA

O iesire in doi ar pune capat unor nemultumiri pe care le aveti fata de comportamentul partenerului de cuplu si s-ar aplana orice conflict. O să faceţi rost de nişte bani, poate uitaserăţi de ei, pare să fie o surpriză şi or să vă pice bine, c-o s-aveţi pentru preparatele pe care le veţi oferi musafirilor.

BALANTA

Va scoate cineva la plimbare si o sa va repozitionati intr-o relatie, pentru ca apar situatii noi, care va pun intr-o stare de nesiguranta. Poate o să vizionaţi nişte locuinţe daca aveti de gând să vă mutaţi, c-o să vă căsătoriţi, o s-aduceţi şi pe lume copii şi spaţiul vă e insuficient, trebuie făcut ceva.

SCORPION

O sansa de a intalni un om de afaceri care sa vrea sa va dati acordul pentru un proiect care sa va-mbogateasca. Prietenii vă scot pe la evenimente să vedeţi care sunt noutăţile şi să alegeţi activităţi, preocupări care să vă destindă, să fiţi într-o stare bună.

SAGETATOR

Se pare c-o s-aveti parte de o companie agreabila si o sa va plimbati, poate plecati spre o statiune de agrement. Apare cineva care se va apropia din ce în ce în speranţa c-o să formaţi un cuplu, există un magnetism care va lucra şi de-o parte şi de cealaltă.

CAPRICORN

Apare cineva care se-arata interesat de voi si o sa va studiati reciproc sa vedeti ce se-ntampla intr-o posibila relatie. O să daţi de nişte lucruri trebuincioase pe la magazine şi pe care le puteţi cumpăra şi în rate, c-or fi promoţii, obiecte la preţuri rezonabile.

VARSATOR

Poate va-nnoiti casa, ori v-ati propus sa faceti altceva cu banii din cont, sa va pregatiti de un eveniment festiv. E posibil să primiţi o veste bună de la drum, poate fi o invitaţie să vă duceţi în vizită la acea persoană, poate fi un cuplu, şi o să vă decideţi dac-o porniţi într-acolo, sau nu.

PESTI

E cineva care va face curte si o sa cultivati chimia dintre voi, o sa fie sansa voastra de a fi fericiti - e de-ncercat. O invitaţie - surpriză - la o aniversare, o fi un succes de echipă, şi o să ieşiţi cu prietenii pe undeva, poate plecaţi într-o excursie şi o să va-ncarcati bateriile.

BERBEC

Poate le pregatiti o surpriza celor mici, ii duceti intr-o excursie, sau ii trimiteti cu scoala sa se obisnuiasca, pe cat posibil cu colectivitatea. E posibil să luaţi mai mulţi bani poate pentru că lucraţi şi în particular şi o să le cumpăraţi alor voştri ce şi-au dorit, daţi o raită şi prin împrejurimi, să mai schimbaţi peisajul.