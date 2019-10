Horoscop 23 octombrie 2019, prezentat de Neti Sandu. Vărsătorii au parte de bani și prestigiu

Horoscop 23 octombrie 2019, prezentat de Neţi Sandu. Nişte lucruri ies la iveală şi o să ştim ce e cel mai bine pentru noi, ca să ne protejăm şi să ne atingem scopurile fără să mai pierdem timpul.

Vibraţia zilei este 5 şi o să ştim cum să eliminăm obstacolele din calea succesului.





HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 SCORPION

E o mobilizare din partea vostra să-ncepeti lucruri noi care să vă aducă satisfacţii sufleteşti şi materiale, c-aveţi nevoie să vă reinventaţi, să ridicaţi ştacheta. O să faceţi nişte achiziţii care să rezolve problema locuinţei, poate redecorati interiorul, schimbaţi mobilierul.



HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 SĂGETĂTOR

Se poate să vă asociaţi cu nişte oameni ca să lucraţi în echipă, să puneţi pe roate o afacere care să vă asigure un câştig peste ce aveţi acum. E momentul să vedeţi la modul concret cum staţi cu sănătatea, să faceţi nişte investigaţii medicale şi să luaţi şi un tratament dacă e cazul.



HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 CAPRICORN

Apar oferte de lucru şi poate va atrage vreuna dintre ele, oricum, păreţi dispuşi să faceţi pasul spre alt loc de muncă pentru că mai aveţi multe de spus în profesie. Sunt în jurul vostru oameni serviabili care vă pot scuti de nişte eforturi, drumuri şi o să fiţi cu toate treburile la zi.

HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 VĂRSĂTOR

O să se ivească prilejul să lucraţi la ceva care v-ar aduce bani şi un plus de prestigiu şi o să mai urcaţi o treaptă pe scenă socială, o să dobândiţi alt statut. O să vă daţi întâlnire cu cineva care e pe lungimea voastră de undă şi o să puteţi fi un cuplu dac-o să rezonaţi atât de bine.

HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 PEŞTI

O să se-ntâmple ceva cu banii din cont, poate-i scoateţi să vă luaţi maşină, să daţi avansul pentru o casă, ori ca să-ncepeti o afacere. Revine cineva cu gânduri de viaţă stabilă în doi şi o să vedeţi dacă aţi rămas conectaţi sufleteşte, sau nu.

HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 BERBEC

Voi o să vă faceţi curaj să le cereţi şefilor un salariu mărit sau în avans, o învoire, aparatura performantă, maşină de serviciu sau alte înlesniri, care nu vin de la sine, trebuie să le cereţi. Şi-n cazul vostru e cineva care va vrea înapoi, dar dacă inima voastră bate pentru altcineva nu se mai poate face nimic.

HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 TAUR

O să vă puteţi asocia cu cineva, poate fi şi o formaţie, o echipă care să lucreze împreună cu voi şi să aveţi rezultate dintre cele mai bune, să atrageţi atenţia unui public anume. Se poate să ieşiţi la rampa cu ceva nou, să vă duceţi pe la mondenităţi să reintraţi în circuitul vieţii sociale, dacă aţi absentat.



HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 GEMENI

Se poate s-aveţi mai mult de lucru la serviciu şi să vă descurcaţi cu toate obligaţiile, încât să mai aveţi energie şi pentru treburile de-acasă. Poate vă faceţi o programare la medic, la o sală de sport, să vă simţiţi mai bine, s-aveţi tonus.



HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 RAC

Se-anunţa bani şi o să va-ngrijiti întâi de problemele casei, ale familiei şi dacă vă rămân şi de ieşit în oraş, o să vă vedeţi miercuri cu prietenii. Se poate să aranjaţi o ieşire cu familia la sfârşit de săptămână şi o să-i chemaţi şi pe prieteni, să fie distracţie.

HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 LEU

Poate aţi găsit o locuinţă în care să vă mutaţi şi or să v-ajute şi prietenii care sunt trup şi suflet alături de voi pentru că şi voi le-aţi fost alături ori de câte ori au avut nevoie. O să perfectaţi o situaţie care v-a ţinut încurcaţi şi nu v-aţi putut deplasa, ori n-aţi putut achiziţiona nişte lucruri utile.



HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 FECIOARĂ

E posibil să vă între o sumă de bani pe care o aşteptaţi mai demult şi să cumpăraţi diverse pentru casa, copiii v-or fi cerut şi ei nişte divaisuri de ultima generaţie. Poate va-nscrieti la nişte cursuri, vă pregătiţi de o nouă postura care o să v-aducă prestigiu şi bani.

HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2019 BALANŢA

Se poate să vă instruiţi într-un nou domeniu, poate luaţi lecţii de şoferie, sau de alt gen, tehnic, ori de design, sau faceţi o practică medicală ca să puteţi profesa. Banii pe care trebuia să-i luaţi or s-apară şi pot fi şi în plus c-o să aveţi vreo colaborare, cu condiţia s-aveţi şi timp.