Horoscop 20 iulie, cu Neti Sandu. Capricornii au șansa unei noi afaceri

Avem energie, inspiraţie şi ne reuşesc pasienţele, să dăm drumul iniţiativelor.

Vibraţia zilei este 2 şi putem apela, cu încredere, la cineva care ţine la noi.

HOROSCOP 20 IULIE RAC

O să vă ocupaţi de mai multe treburi în paralel şi recuperaţi ce nu s-a putut face acum vreo două luni şi-ncheiati o situaţie, lichidaţi restanțele.

HOROSCOP 20 IULIE LEU

Voi sunteţi puşi pe fapte mari şi or să vă reuşească iniţiativele c-aveţi energie şi oamenii la care veţi apela să v-ajute or s-o şi facă.

HOROSCOP 20 IULIE FECIOARĂ

V-o fi ajuns şi pe voi oboseala şi-ar fi momentul să vă luaţi câteva zile libere sau să mai slăbiţi ritmul săptămâna asta să vă mai reveniţi.

HOROSCOP 20 IULIE BALANŢA

Munca voastră n-o să treacă neobservată, o să vă primiţi banii cuveniţi, se poate să beneficiați şi de alte avantaje, printre care o numire în funcţie.

HOROSCOP 20 IULIE SCORPION

Sfera deplasări, şi cu treabă şi fără, e ofertantă şi-ar fi de profitat să daţi o fugă să rezolvaţi nişte treburi, sau să vă deconectaţi.

HOROSCOP 20 IULIE SĂGETĂTOR

Vi se propune o colaborare, dar numai dacă staţi bine cu timpul o s-acceptaţi, ca să vă puteţi exprima şi altfel, că va displace monotonia.

HOROSCOP 20 IULIE CAPRICORN

Se poate să-ncepeți tratativele pentru o nouă afacere, un proiect de amploare şi să vedeţi ce se mai întâmplă, la ce concluzii o s-ajungeţi după concediu.

HOROSCOP 20 IULIE VĂRSĂTOR

E mult de lucru la serviciu, dar o s-aveţi spor la treabă, că n-o să fiţi lăsaţi la greu, or să mai pună şi ceilalţi colegi, parteneri de afaceri, umărul.

HOROSCOP 20 IULIE PEŞTI

O să vă mai ocupaţi de casă, mai cumpăraţi lucruri noi, pe altele o să le mai reparaţi, printre care şi maşina – dacă nu sunt destui banii pentru altă nouă.

HOROSCOP 20 IULIE BERBEC

Se poate să vă cultivaţi un talent, să luaţi nişte lecţii, după care să şi puneţi în practică ce-aţi învăţat şi să câştigaţi şi bani, eventual.

HOROSCOP 20 IULIE TAUR

O reuşită în formulă de echipa – se poate să fie şi o muncă în particular şi care să vă suplimenteze veniturile, dar pot fi şi nişte apropiaţi care v-ajută la treabă.

HOROSCOP 20 IULIE GEMENI

Poate faceţi un sacrificiu financiar pentru copii şi-i trimiteţi într-o tabără sau le plătiţi nişte ore ca să practice un sport, sau nişte activităţi creative.