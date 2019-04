Horoscop 20 aprilie 2019. Zodia care primeşte o veste neaşteptată

Pro TV

O zi chiar frumoasă. O să putem accesa un filon afectiv în perioada asta a sărbătorilor şi să dăm dovadă de bonomie, s-avem gesturi de mare generozitate faţă de cei care contează pentru noi.

Vibraţia zilei este 2 şi o să facem echipă cu cel de lângă noi, cu fiinţa iubită.

TAUR

E cineva care suspină după voi şi probabil aşteptaţi să facă el primul pas ca să vă recucerească - şi-o s-o facă. Vă daţi întâlnire cu nişte prieteni c-aveţi un sărbătorit, o să fie o petrecere şi poate puneţi la cale ceva frumos pentru Paşte, 1 mai.

GEMENI

O să-ntâlniţi pe cineva la o serată şi se poate să se nască o idilă care să vă ducă la căsătorie, pentru că e an bun de mariaj. Voi faceţi nişte pregătiri ca să plecaţi cu familia pe undeva, să luaţi aer, să vă clătiţi reţină cu toate peisajele care să vă bucure sufletul.

RAC

O s-aveţi prilejul să reparaţi o relaţie care se cam tocise şi o s-o reclădiţi pe un fundament mai solid. O să faceţi cumva să-i strângeţi pe toţi ai voştri la o masă, ori măcar la cafea, la desert, să vedeţi la cine v-adunaţi de Paşte, ori plecaţi împreună pe undeva.

LEU

Se pare c-o să vă iasa-n cale cineva care o să se simtă atras de voi şi o să puteţi face casă bună împreună. Se pare c-o să fiţi dispuşi s-o porniţi la drum dacă vă scot la plimbare prietenii, sunteţi amatori de mişcare şi o să vă faceţi planuri şi pentru o escapadă la mare, probabil de 1 mai.

FECIOARĂ

Or să vă caute copiii, nepoţii care vor să ieşiţi împreună acolo unde le place cel mai mult şi-o să fie pentru voi o bucurie. Poate-o să vă duceţi la nişte prieteni care locuiesc departe de voi, iar sărbătorile pascale o să le petreceţi, contrar obiceiului în alt oraş, pentru că vă e dor de cineva.

BALANŢA

Voi sunteţi pe picior de plecare şi poate legaţi Floriile cu Paştele şi 1 mai-ul să vă recreaţi. E un party care-o să vă repună în relaţie cu nişte oameni care or să vă fie într-un fel, sau în altul de ajutor, şi o să vă daţi interesul să ţineţi relaţiile, la cald.

SCORPION

Poate-i chemaţi pe ai voştri la un suc, o prăjitură - de post - azi, mâine să stabiliţi şi programul de Paşte. Apare cineva care vrea să vă facă viaţa mai frumoasă şi o să-i daţi voie pentru că aveţi un un vibrato comun şi vreţi să fiţi fericiţi în relaţia de cuplu.

SĂGETĂTOR

O s-alegeţi un traseu de plimbare, poate prin împrejurimi, ori vă duceţi în parc să alergaţi, să vă revigoraţi. Se poate să va-ndragostiti până peste urechi de cineva pe care o să-l întâlniţi la o reuniune amicală şi să-nceapă o frumoasă poveste de dragoste.

CAPRICORN

E posibil să vă revină curajul să intraţi într-o relaţie care să vă mângâie sufletul după ce oţi fi trecut printr-o separare. S-ar putea să daţi o raită pe la magazine să alegeţi nişte lucruri frumoase care să dea refresh interiorului locuinţei, să primeniţi şi casă şi pe voi.

VĂRSĂTOR

Se poate să găsiţi cazare ieftină pe undeva de 1 mai şi să rezervaţi pentru o noapte, două, să vă duceţi în doi, sau cu prietenii. E un eveniment monden la care-o să vă duceţi şi o să reactualizaţi vechi prieteni, va mai faceţi şi alte relaţii, poate schimbaţi cercul de prieteni, mediul.

PEŞTI

O să vă scoată cineva la masa poate e prima întâlnire şi o să puteţi lua pulsul acestei relaţii să vedeţi dacă duce undeva. O să daţi iama prin magazine să luaţi cadouri şi tot ce v-aţi propus pentru sărbători - poate plecaţi pentru câteva zile pe undeva departe de casă.

BERBEC

Puteţi vorbi şi cu prietenii să vă ia cu maşina dacă a voastră e tot la reparat, sau vă luaţi bilete la tren să plecaţi în plimbare. Oţi fi promis cuiva c-o să petreceţi sărbătorile împreună în alt oraş, altă ţară şi dacă v-aţi făcut timp aveţi şi o brumă de bani, vă puteţi face toate rezervările.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer