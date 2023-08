Horoscop 19 august 2023, cu Neti Sandu. Vărsătorului îi zboară banii din buzunar. Ce fac celelalte zodii

Horoscop 19 august 2023, prezentat de Neti Sandu la Știrile Protv. O zi cu surprize. Or să apară situaţii neprevăzute, dar pe care o să le ţinem sub control c-o să ne mobilizăm, din mers.