Horoscop 17 martie 2020, prezentat de Neti Sandu. Balanțele pot avea probleme de sănătate

Horoscop 17 martie 2020, prezentat de Neti Sandu. O zi reuşită. O să primim confirmări de prin diverse locuri, de la autorităţi, şi o să ne consolidăm statutul, o să devenim ceva mai stăpâni pe situaţie.

Vibraţia zilei este 8 şi o să fim, poate, mai atenţi cu banii, să nu-i cheltuim prin telefon în neştire.

HOROSCOP 17 MARTIE 2020 PEŞTI

Vă conversaţi cu nişte oameni de departe, la care n-aţi putut ajunge şi o să luaţi nişte decizii. O să reglaţi unele situaţii care ţin de relaţia partenerială, cu anturajul, o să ţineţi legătura cumva şi o să puteţi lucra şi la distanţă.

HOROSCOP 17 MARTIE 2020 BERBEC

Vi se propune o colaborare care nu vă ia mult timp, poate fi şi o activitate de timp liber care să vă activeze creativitatea. Se- întâmplă ceva care să vă aducă în centrul atenţiei şi să străluciţi, să vi se mulţumească în mod public pentru ce-aţi făcut şi o să câştigaţi şi un premiu - în reţelele de socializare, dacă nu puteţi ieşi.

HOROSCOP 17 MARTIE 2020 TAUR

Poate vă conversaţi cu cineva care va da speranţe de viaţă fericită în doi şi se înfiripă ceva, treptat. Au de unde să vină veşti bune, sunt oameni care aşteaptă un răspuns de la voi şi din țara şi din străinătate şi-o să aveţi de făcut nişte lucruri împreună, legate de muncă, de studii - pe internet.

HOROSCOP 17 MARTIE 2020 GEMENI

Se poate să daţi concurs online pentru un post şi să primiţi o distincţie pentru ce-aţi muncit în ultima vreme, şi să fie o upgradare. Se poate să ieşiţi la rampa cu ceva nou şi să vă lansaţi pe o nouă orbita profesională, să experimentaţi şi altceva, să lucraţi în paralel, la mai multe, de acasă, unii poate vă duceţi şi la serviciu.

HOROSCOP 17 MARTIE 2020 RAC

O să mai luaţi legătura cu nişte oameni cu care veţi colabora la un moment dat şi cu care o să rezonaţi pe nişte paliere. O să interacţionaţi cu diverse persoane, autorităţi, poate într-o teleconferinţă, aveţi de luat aprobări, poate e vorba despre o angajare sau o fi un proces care va ţine în tensiune - şi vă consultaţi cu un avocat.

HOROSCOP 17 MARTIE 2020 LEU

Familia are nevoie de câte ceva de la voi şi o să vă sfătuiţi cu ai voştri să ştiţi cu ce puteţi contribui la bunăstarea familiei. Se poate să scoateţi din banii strânşi o sumă ca să achitaţi nişte lucruri pentru casa şi pot fi şi nişte cursuri online de plătiţi.



HOROSCOP 17 MARTIE 2020 FECIOARĂ

Se poate să amânaţi semnarea unui contract care va asigura banii de care-aveti nevoie pentru rate, facturi, taxe şcolare şi altele, dar să rămână valabil contractul. O să vă armonizaţi cu fiinţa iubită, s-au mai tocit asperităţile şi o să vă înţelegeţi că la-nceput, poate pentru că v-aţi maturizat, conjunctura e favorizanta.

HOROSCOP 17 MARTIE 2020 BALANŢA

Problemele de sănătate se pot acutiza dacă au fost semne vizibile şi nu le-oți fi acordat maximum de atenţie. Ia vedeţi cum faceţi. Se poate să vă intre bani pe mai mule filiere în perioada asta şi să fie o lejeritate în plan financiar, şi poate-i strângeţi să vedeţi ce faceţi cu casa - o vindeţi, vă luaţi alta, vedeţi.

HOROSCOP 17 MARTIE 2020 SCORPION

Poate o să daţi o mână de ajutor copiilor că să faceţi lecţii cu ei, să-i învăţaţi ceva la care vă pricepeţi. E posibil s-aveţi succes în formula de grup - online, şi să fie o sincronizare, să pună toată lumea umărul c-aveţi un interes comun şi e şi o nevoie de bani - e soluţia salvatoare.

HOROSCOP 17 MARTIE 2020 SĂGETĂTOR

Se poate să găsiţi o piesă de mobilier, aparatura de uz casnic ceva de care-aveti nevoie şi or fi şi la preţ convenabil pe vreun site. Vin bani, or să fie şi cheltuieli de care n-o să scăpaţi cu una, cu două, dar o să luaţi tot ce e nevoie pentru voi şi ai voştri, să vă simţiţi împliniţi sufleteşte - cumpăraţi tot aşa, online.

HOROSCOP 17 MARTIE 2020 CAPRICORN

Se observă rezultate favorabile la şcoală, la preocupările de tip intelectual, poate daţi examenele în video. E rost de mai bine pe anumite paliere ale vieţii voastre, profesional, sufletesc, şi cu sănătatea ar trebui să fie mai bine dacă nu lăsaţi lucrurile în aer, şi nu le ignoraţi - trebuie doar răbdare.

HOROSCOP 17 MARTIE 2020 VĂRSĂTOR

Aţi mai putea aduce un plus de modernism acasă, mai comandaţi câte ceva care să redecoreze frumos interiorul şi le luaţi când se va putea. O să va-ncante cineva cu un proiect de afaceri care-o să prindă viaţă c-aveţi idei de pus în practică, şi se observă şi susţinere din partea unor oameni valoroşi - dar să se ridice embargoul.