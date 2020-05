Horoscop 15 mai 2020, prezentat de Neti Sandu. Fecioarele vor avea parte de o mărire de salariu

Horoscop 15 mai 2020, prezentat de Neti Sandu. E bine să facem acele lucruri pe care le-am tot amânat și o să avem succes c-o să investim toate resursele interioare.

Vibrația zilei este 6 și o să facem ce e cel mai bine pentru noi și ai noștri.

HOROSCOP 15 MAI 2020 TAUR

Se poate să semnați un contract, poate pentru c-ați întrerupt activitatea și o să vă prezentați într-o nouă formulă cu care să vă asigurați succesul. O să vă combinați la treabă cu niște oameni care se asortează cu voi, aveți stiluri similare și o să faceți performanță, luați și bani.

HOROSCOP 15 MAI 2020 GEMENI

O să vă faceți curaj să atacați un domeniu care vă poate propulsa în carieră, dar o să vă și pună serios la treabă. Poate vă luați aparatură nouă, performanță, ca să puteți transmite și de acasă ce lucrați, sau poate aveți examene și le puteți susține din fața calculatorului.

HOROSCOP 15 MAI 2020 RAC

O revenire la sentimente mai bune din partea cuiva care n-a putut să țină pasul cu voi, dar a făcut o schimbare ca să puteți fi iar împreună. Se poate să puneți la cale o deplasare cu treaba, fie de serviciu, fie ca să plantați ceva pe un teren din altă localitate și să vă ocupați și de o gospodărie de pe-acolo.

HOROSCOP 15 MAI 2020 LEU

O să dați de ceva util pentru casă și-o să cheltuiți atât cât e nevoie, pentru că nu vreți să faceți rabat la calitate. Se-ntâmplă să fie ceva mai apatici șefii zilele-astea și să nu fie interesați de ideile voastre inovatoare, dar să nu vă lăsăți nici voi, c-o să le stârniți interesul cât de curând.

HOROSCOP 15 MAI 2020 FECIOARĂ

Se poate să reluați subiectul - căsătorie și să vedeți dacă o să vă-ncumetați anul acesta, sau celălalt. Poate-o să lucrați cu altcineva, o să profitați de o conjunctură ca să va alegeți ceva convenabil, poate-o să fiți și mai bine plătiți.

HOROSCOP 15 MAI 2020 BALANȚĂ

Poate dați un examen sau îi supravegheați pe copii când intră pe net să-și încheie mediile, anul școlar - și-ncheiați acest capitol. O să vă gestionați finanțele ca să va puteți orienta în privința cheltuielilor, să vă luați și lucruri pentru casă, dar și pentru noul sezon, ceva de-mbrăcât, de-ncalțat - de pe online.

HOROSCOP 15 MAI 2020 SCORPION

Încep să vină ceva bani din urmă și o să vă descurcați mai bine cu banii în perioada care vine. O să negociați o angajare, ca să primiți cât considerați voi că meritați și să v-apucați și de treabă dacă o să vă-nțelegeți în toate privințele.

HOROSCOP 15 MAI 2020 SĂGETĂTOR

O să intrați într-o altă formă de colaborare și-o să ridicați cât mai sus ștacheta ca să excelati în carieră. Se pare c-o să simțiți nevoia să fiți și voi cu cineva, să vă-ntemeiați o familie ca să vă completați sufletește, că v-o fi ajuns și vouă atâta independență.

HOROSCOP 15 MAI 2020 CAPRICORN

Se pare c-o să mai aduceți unele îmbunătățiri pe-acasă, vă luați mobilă nouă, plus aparatură care să v-ajute la gătit, la spălat. Se poate să vă bucurați de niște câștiguri suplimentare, o să luați bani din particular, fie pentru că lucrați în paralel, fie pentru c-ați vândut ceva, o marfă, niște produse.

HOROSCOP 15 MAI 2020 VĂRSĂTOR

Poate o să vreți să deveniți părinți și e de văzut ce zice și partenerul de cuplu. O să luați și voi niște bani care să v-ajute să le faceți o bucurie alor voștri, în special copiilor, și o să vă faceți viață mai frumoasă.

HOROSCOP 15 MAI 2020 PEȘTI

Se poate să faceți cunoștință cu cineva care vrea să colaborați la un proiect care-o să v-aducă succes. Se poate să faceți niște achiziții pentru buna desfășurare a activității profesionale și o să vă reconectati la muncă pe care o s-o abordați altfel, va fi ceva diferit.

HOROSCOP 15 MAI 2020 BERBEC

Poate va trebui să fiți ceva mai atenți cu organismul ca să existe un echilibru, pentru că excesele va pot da peste cap. O s-aveți niște activități de grup care-or să va țină în priză, o s-aveți și rezultate favorabile, și poate va fi o schimbare de profil - în sfera profesională.