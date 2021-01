Horoscop 15 ianuarie, cu Neti Sandu. Gemenii primesc bani, iar Scorpionii se gândesc la afaceri

O să ne facem program de voie, să luăm o gură de aer proaspăt, să mai schimbam o vorbă cu cei dragi, să ne întremăm.

Vibraţia zilei este 6 şi o să ne străduim să ne menţinem într-o sferă de armonie.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 CAPRICORN

Se poate să va-ngrijiti şi de voi, să mai luaţi câteva lucruri noi care să vă dea o altă stare de spirit şi să fie în trend. Vă pot intra nişte bani şi să faceţi o evaluare a sumelor din cont să vedeţi care e potenţialul financiar, şi să faceţi nişte achiziţii.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 VĂRSĂTOR

Poate mai eliberaţi spaţiul locuibil, aruncaţi ce va prisoseşte şi reamenajaţi interiorul ca să lucraţi şi mai bine de-acasă. O să primiţi veşti bune şi poate au legătură cu vreo colaborare pe care-aţi putea-o avea, dacă va rămâne ceva timp după serviciu.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 PEŞTI

O să vă adaptaţi din mers la cerinţele şefilor, va fi un ritm alert la serviciu, chiar dacă lucraţi de-acasă. Se poate să deveniţi interesaţi de nişte cursuri, o specializare, ceva care e bine plătit în momentul de faţă şi să se dovedească a fi o alegere bună.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 BERBEC

E cineva care va vrea în echipa şi o să simţiţi dacă există compatibilitate ca să lucraţi împreună la un proiect. Există o sursă de bani de explorat şi să faceţi cumva să nu cheltuiţi mai mult decât câştigaţi, că vi se duc şi toate economiile, dacă nu sunteţi chivernisiţi.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 TAUR

Poate v-ajung banii să luaţi altă maşină, ori alta aparatura vă lipseşte şi ar trebui cumpărată. Noi provocări, unele vă iau cu totul prin surprindere şi va trebui să luaţi decizii rapide, ca să nu vă fie periclitata poziţia la slujbă. Şi nici sănătatea.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 GEMENI

Ar avea de unde să aterizeze nişte bani în cont şi să plătiţi nişte taxe, impozite, ca să scăpaţi de o grijă. Se iveşte ocazia să plecaţi pe undeva, fie şi cu treaba, dacă nu în plimbare şi să rezolvaţi mai multe lucruri deodată c-o să fructificaţi nişte oportunităţi.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 RAC

O să trebuiască să vă îngrijiţi şi de sănătate, să nu vă treziţi cu surprize – c-o s-aveţi de tras. Se poate să descoperiţi o nouă sursă de venit, şi să stoarceţi la maximum tot ce se poate din ea, să vă depăşiţi plafonul financiar cu care eraţi obişnuiţi.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 LEU

Se poate să fi găsit ceva rezonabil ca preţ de cumpărat şi să nu ezitaţi s-o faceţi c-o să v-aducă un confort casnic. Poate va invita cineva într-o plimbare şi o să vă găsiţi timp să mai şi respiraţi, c-o să aveţi multe de făcut de aici înainte.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 FECIOARĂ

Poate o să le acordaţi mai mult timp copiilor, sau desemnaţi pe cineva care să-i supravegheze la lecţii, la joacă. O să aduceţi unele îmbunătăţiri în programul de lucru – luaţi aparatura performanta şi veţi spori calitatea produsului la care lucraţi.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 BALANŢĂ

Poate mai scoateţi din fondul de rulment ca să aduceţi un plus de frumuseţe în interiorul locuinţei pentru voi şi ai voştri. Se poate să vă îndeletniciţi cu un hobby şi să iasă lucruri de valoare din mâinile voastre, să vindeţi din ele, sau să primiţi laude la scenă deschisă.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 SCORPION

Vă pregătiţi de o discuţie între patru ochi cu o persoană la care ţineţi şi pe care nu vreţi s-o pierdeţi. Vă daţi întâlnire cu nişte oameni care vor să puneţi bazele unei afaceri bănoase şi asta necesită curaj – vedeţi dacă e de voi sau nu.

HOROSCOP 15 IANUARIE 2021 SĂGETĂTOR

Se poate să strângeţi mai mult relaţia cu rudele apropiate, poate vă mutaţi unii lângă alţii, sau comunicaţi online mai des. O să experimentaţi lucruri noi, şi se vor vedea în foarte scurt timp rezultatele, c-o să absorbiţi ca buretele tot ce va trece prin faţa ochilor şi prin mână.