Horoscop 14 ianuarie 2019. Zodia căreia ziua de azi îi va aduce mulţi bani

O zi cu surprize plăcute. E bine să avem curaj, să atacăm lucrurile de care, de obicei, ne e frică, şi să perseverăm, că s-atingem succesul.

Vibraţia zilei este 5 şi exact despre curaj ne vorbeşte într-o astfel de zi.

CAPRICORN

Se poate să primiţi un cadou, să vă invite cineva la o cină specială şi să vi se facă o declaraţie de dragoste. Se definitivează nişte situaţii şi o să puteţi trece la următorul nivel la slujbă, la şcoală, poate primiţi un credit şi o să vă puteţi cumpăra o casă, o maşină

VĂRSĂTOR

Poate faceţi cumva să vă asiguraţi că sunteţi sănătoşi tun, pentru că altminteri vă puteţi trezi cu cine ştie ce neplăceri de care să nu scăpaţi uşor. O să daţi zor să puneţi pe roate o afacere ca să aveţi de unde să luaţi bani pe parcursul anului să vă puteţi plăti ratele, facturile şi taxele şcolare.

PEŞTI

Or să se-adune nişte prieteni în jurul vostru că să puneţi umărul la o acţiune care v-ar aduce popularitate. Se poate să luaţi nişte bani şi să achitaţi dările obligatorii după care o să vă cumpăraţi ceva pe care l-aţi tot amânat, c-au trecut sărbătorile şi acum nu mai sunteţi stresaţi.

BERBEC

Drumul spre succes e întredeschis, nu trebuie decât să aveţi mai mult curaj să atacaţi vârful piramidei. O situaţie neobişnuită, poate va caută cineva care vrea să vă coopteze într-o afacere şi o să vă convingă, deşi nu era genul vostru.

TAUR

Se observă o provocare la orizont, poate începeţi un proiect care să v-aducă succes şi mai ales bani. De undeva or să vină bani şi or să vă străfulgere tot felul de idei legate de casă, c-o să vreţi să luaţi lucruri frumoase, de calitate şi musai ieftine, şi chiar o să găsiţi.

GEMENI

O să rezolvaţi cumva cu bancă şi să reduceţi rata, lichidaţi un credit, sau cereţi o refinanţare, găsiţi voi varianta optimă. Un anturaj cooperant, o să faceţi treabă bună în varianta de grup şi o să vă lansaţi pe o nouă orbita profesională care să v-aducă strălucire.

RAC

Poate treceţi peste o neînţelegere cu partenerul de cuplu şi o să vă daţi toată silinţa să vă armonizaţi, să fiţi o echipă. Întrevedere importantă, poate aveţi ceva de-mpartit cu cineva care vă cheamă în instanţă, ori se pune în aplicare o sentinţă judecătorească şi vi se face dreptate.

LEU

O să va-ngrijiti de sănătatea voastră şi a celor din familie, o fi cineva care-a lăsat pentru după sărbători controlul medical. Se pare ca-ncepeti un nou capitol la serviciu, şi o să le cereţi şefilor nişte înlesniri, să nu încasaţi tot greul perioadei în care-o să fie mult de lucru.

FECIOARĂ

Poate vă roagă un frate, o soră, să le fiţi naşi de cununie, de botez, sau doar să veniţi la petrecerea de botez, în week-end. V-au mai venit nişte idei despre cum să sporiţi gradul de confort de-acasă şi să nu vă cheltuiţi toţi banii de rezervă, ci să profitaţi de nişte reduceri.

BALANŢA

O să aflaţi cine vă iubeşte cu patimă, de la cine erau florile, mesajele, invitaţiile la cafea, la o cină romantică. Poate vi s-a semnat un act care va permite nişte libertăţi şi o să intraţi, poate, într-o altă clasă valorica, să vă formaţi un alt cerc de oameni influenţi.

SCORPION

Poate cumpăraţi un lucru pe care vi-l doreaţi de multă vreme şi o să vă bucuraţi c-aţi bifat şi acest lucru, poate primul pe anul ăsta. O să luaţi note, calificative, dintre cele mai bune, dacă vă duceţi la un interviu o să aveţi prezenta de spirit şi totul o să meargă strună, o s-aveţi succes.

SĂGETĂTOR

Poate va-ncumetati să faceţi pasul cel mare spre căsătorie, s-aveţi copii, să vă bucuraţi de traiul la casa voastră. Poate vă aşezaţi la masa negocierilor să vedeţi cu ce contracte continuaţi şi la care-o să renunţaţi, dacă lucrurile au fost sub aşteptări.

