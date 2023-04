Horoscop 12 aprilie 2023, cu Neti Sandu. Încep să se adune banii pe care-i mai aveaţi de luat

Vibraţia zilei este 3 şi am face bine să spunem lucrurilor pe nume.

Horoscop 12 aprilie 2023 – BERBEC

Apar oferte de lucru şi o să vă drămuiţi timpul liber ca să vă puteţi apuca de o colaborare, dacă n-o să fie vorba despre un job permanent.

Încep să se adune banii pe care-i mai aveaţi de luat şi o să vă permiteţi o plecare în vacanţă poate chiar în această vacanţă de Paşte.

Horoscop 12 aprilie 2023 – TAUR

Se adună veşti bune, confirmări c-o să v-apucaţi de proiecte noi, c-o să luaţi şi bani şi c-o să se contureze un alt traseu profesional - de succes.

Or să vi se parafeze nişte acte, poate faceţi progrese şi la şcoală, faceţi impresie bună şi la interviuri în perioada asta.

Horoscop 12 aprilie 2023 – GEMENI

O să vă bucuraţi de nişte privilegii, poate o să primiţi invitaţii speciale la nişte evenimente mondene şi o să veniţi de acolo cu nişte idei de afaceri, dar şi de viaţă personală.

Poate daţi o raită pe la magazine să vă luaţi şi vouă câte ceva de îmbrăcat, dar şi alor voştri că să vă înnoiţi cu toţii de paşte.

Horoscop 12 aprilie 2023 – RAC

Vine cineva care vrea să formaţi un cuplu şi să vă regăsiţi în acest gen de relaţia să aveţi o viaţă fericită împreună.

Vi se face o ofertă de job, ori poate ca să ocupaţi un fotoliu de şef şi e posibil să vă daţi acceptul.

Horoscop 12 aprilie 2023 – LEU

Or să vă parvină nişte bani pe care-o să-i daţi cu uşurinţă că sunt câteva lucruri de cumpărat - în aşteptare şi o să vă şi ia o greutate de pe suflet.

O plecare în vacanţă o să vă stârnească interesul şi o să faceţi rost de bani să nu pierdeţi o astfel de ocazie.

Horoscop 12 aprilie 2023 – FECIOARĂ

O veste bună de la cineva care nu v-a uitat şi se va ţine de o promisiune mai veche că vine, că vă invită acolo unde locuieşte, poate în altă ţară şi o să faceţi cumva să vă întâlniţi.

O să puteţi legaliza un act, să încheiaţi o situaţie şcolară şi o să vă scăpaţi de nişte griji.

Horoscop 12 aprilie 2023 – BALANŢA

Se poate semna un contract de muncă şi să v-apucaţi de treabă, că de aici or să vină bani şi o să fie un crescendo în plan profesional, o să vedeţi.

Relaţia voastră de cuplu se nuanţează frumos şi dacă nu e nimeni apare, iar dacă sunteţi căsătoriţi vă reînnoiţi jurămintele.

Horoscop 12 aprilie 2023 – SCORPION

Se vine cu oferte de lucru, pot fi mai multe proiecte în cadrul aceluiaşi serviciu şi o să vă alegeţi cu aprecieri şi verbale şi financiare.

Se pune problema să vă luaţi, poate, o casă, vă consultaţi cu ai voştri şi mai vorbiţi şi după paste sărbătoriţi ce şi cum.

Horoscop 12 aprilie 2023 – SĂGETĂTOR

E în continuare de lucru la serviciu, mai faceţi nişte shoping de pe online şi o să vă ocupaţi şi de ordine, curăţenie şi reamenajări pe acasă.

O să daţi de oameni amabili care să vă susţină moralul şi o să vă faceţi program să ieşiţi împreună, în perioada asta.

Horoscop 12 aprilie 2023 – CAPRICORN

Se poate să primiţi ceva în dar, poate sunt alimente pentru Paste şi o să vă bucuraţi c-or fi bio, mai sănătoase decât cele pe care le găsiţi pe piaţă.

Poate o să le pregătiţi atât cadouri celor mici, cât şi o ieşire, pe câte undeva în zilele de Paşte când sunteţi şi mai liberi.

Horoscop 12 aprilie 2023 – VĂRSĂTOR

Vin şi lucruri pe care le-oți fi comandat, e ceva care să aducă un plus de eleganţă şi rafinament acasă şi o să le faceţi nişte surprize plăcute alor voştri.

O să intraţi în focuri la serviciu, c-or fi nişte urgențe că nu şi-o fi făcut cineva treaba pentru care a fost plătit şi cineva trebuie s-o facă.

Horoscop 12 aprilie 2023 – PEŞTI

Se poate să vă descoperiţi un hobby care să vă umple frumos, timpul liber şi să vă eliminaţi de stresul acumulat, ca să vă puneţi în valoare creativitatea.

Poate o să fiţi ceva mai atenţi cu partenerul de cuplu ca să nu apară suspiciuni de gelozie.

