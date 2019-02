Horoscop 10 februarie 2019. Zodia care ia o decizie sentimentală importantă

iStock

E bine să ne facem curaj să abordăm frontal orice situaţie, să nu lăsăm să treacă vreo şansă pe lângă noi, să nu regretăm mai târziu. Vibraţia zilei este 1 şi e bine să-ncepem ceva care să ne reprezinte.

Ce se întâmplă în fiecare zodie:

VĂRSĂTOR: La o întâlnire cu prietenii se poate să faceţi cunoștință cu cineva care să fie pe lungimea voastră de undă şi să începeţi o relaţie. O ieşire în lume o să vă răscolească frumos pe dinăuntru şi o să puneţi în aplicare o idee, poate-aveti o iniţiativă care să ducă la o afacere profitabilă.

PEŞTI: Poate-o să aflaţi de unde-o să primiţi nişte bani, poate-ați vândut ceva şi or să vă intre banii în cont până diseară. O să faceţi o cheltuială pentru că vă duceţi la o nuntă, un botez sau le luaţi cadouri de casă nouă unor prieteni care s-au mutat la casa lor.

BERBEC: O puteţi porni la drum şi să vă-ntoarceţi diseară sau chiar mâine dimineaţă, dacă nu vă duceţi la serviciu cu noapte-n cap. Se-ntâmplă tot felul de lucruri neprevăzute şi o să vă puteţi întâlni cu cineva care să vă schimbe viaţa în bine şi să vă depăşiţi pe voi înşivă.

TAUR: Se poate să daţi o fugă la rudele, prietenii care locuiesc nu prea departe de oraşul vostru numai dacă nu v-aţi înţeles să vină ei la voi. Se poate să vă treziţi cu nişte musafiri de la drum lung, dar să vă priască vizita lor c-o să vă şi plimbaţi, mai faceţi şi un shoping, la o adică.

GEMENI: Sunt evenimente mondene care vă pot asimila, absorbi şi să contribuiţi cu idei, mâna de lucru şi să vă placă tot ce se-ntâmplă pe-acolo. Se poate să vă treziţi cu nişte musafiri de la drum lung, dar să vă priască vizita lor c-o să vă şi plimbaţi, mai faceţi şi un shoping, la o adică.

RAC: Se poate să vi se mulţumească în mod public pentru ce-aţi făcut de calitate la serviciu, la şcoală şi să luaţi şi un premiu. Poate vă duceţi la o cununie religioasă, şi la restaurant, pot fi şi alte momente festive la care să vă duceţi, să staţi câte puţin la fiecare şi să vă-ntoarceţi acasă cu bateriile-ncărcate.

LEU: Se poate să primiţi un accept, un card de fidelitate, să exploraţi şi alte zone de interes, să vă satisfaceţi nişte curiozităţi - intelectuale. Puteţi pleca într-un city break, că o avanpremieră la ziua îndrăgostiţilor, să-i faceţi o surpriză fiinţei iubite sau găsiţi altceva cu care s-o daţi gata.

FECIOARĂ: Poate o să vă implicaţi, totuşi, într-un proiect particular, ca să lucraţi la ceva care vă place. E cineva care vrea să revină în viaţa voastră şi o să îi puteţi spune dacă are sens sau nu, c-o fi intervenit cineva la voi şi s-a blocat accesul la sferă sentimentală.

BALANŢĂ: Se poate să vă invite cineva într-o excursie, un dus-întors rapid, luaţi masa în alt oraş şi vă-ntoarceţi. O să vă ia prin surprindere vizita cuiva sau poate va sună să vă scoată în oraş c-aveţi nişte lucruri de lămurit şi la un tete a tete o să fie cel mai bine.

SCORPION: Poate alegeţi un relash activ ca să nu vă obosiţi prea tare, dar să nici nu fiţi sedentari. Un eveniment de familie o să vă ţină în priză, o să vă ocupaţi de mai multe aspecte şi o să vă şi distraţi, o să fie o atmosferă fierbinte.

SĂGETĂTOR: Se poate să faceţi cunoştinţă cu cineva care vă poate deveni partener de viaţă în timpul unei excursii. E activată sfera sentimentală şi poate vi se face curat, sună-ntr-una telefonul şi primiţi invitaţii la cafea, la plimbare, competiţia e acerbă.

CAPRICORN: Se poate să fie un eveniment cu lume multă şi să aveţi şi voi un rol important, dacă nu chiar e sărbătoarea voastră. Poate faceţi o trataţie la voi acasă, pentru că v-aţi mutat de curând, v-aţi găsit alt serviciu, sau pentru că nu v-aţi mai văzut de mult cu prietenii şi îi chemaţi la cafea, la o prăjitură.

