Raluka, despre SuperStar România: „Nu e deloc ușor să stai pe un scaun și să decizi soarta unor copii”

SuperStar România a debutat la PROTV, săptămâna trecută, iar sâmbătă seară vom urmări cea de-a patra ediție.

Show-ul muzical este difuzat în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbăta, de la ora 20:00 iar acum este etapa audițiilor.

Concurenții vin în fața juriului, cântă și trebuie să obțină minimum 3 de DA pentru a primi tichetul auriu care îi duce în următoarea etapă a competiției.

Jurații show-ului sunt Smiley, Raluka, Marius Moga și Carla's Dreams. Raluka a povestit mai multe despre emisiune.

Cum au fost cele trei ediții de audiții până acum?

Citește și Prima ediție SuperStar România a fost lider absolut de audiență! Surprizele de care au avut parte jurații

Raluka: E foarte frumos că apucăm să vedem cu adevărat poveștile concurenților pentru că noi nu apucăm să ascultăm extrem de multe lucruri de la ei. Ei vin și ne spun câte puțin, cu mari emoții. Cu ocazia asta vedem și noi poveștile lor și sunt cu atât mai emoționante. Nu sunt ușor de impresionat, dar una este când vezi omul la televizor si povestește despre viața lui, dar în momentul în care este real, în fața ta, și își pune sufletul pe tavă, am impresia că sunt niște lecții de viață atât de mari încât ar trebui să ne fie rușine când ne plângem de problemele care nu există.

De ce ești atât de exigentă?

Raluka: Concursul nu e doar despre voce, dar e despre voce. Chiar dacă suntem patru jurați diferiți, suntem în foarte puține cazuri în contradictoriu. Noi reușim în mare parte să fim de acord, ceea ce înseamnă că noi căutăm aceleași lucrui. Dar eu sunt foarte atentă la voce, chiar dacă stiu că nu vocea este totul. Pentru că este vorba despre Superstar România aici. Nu mi se pare că sunt chiar atât de exigentă.

Ce nu îți place atunci când spui nu, lăsând la o parte vocea?

Raluka: Mie când mi s-a spus „nu” în viață, de fiecare dată când am primit un „nu”, am venit următoarea dată de 20 de ori mai bună. Așa trebuie să facă și ei. Sunt foarte fericită că oamenii s-au uitat la noi în toate aceste trei episoade de până acum. Suntem lideri și mă bucur foarte tare că e prima dată când fac parte dintr-un astfel de show și sunt fericită.

Sunteți uneori influențați de poveste?

Raluka: Nu. Noi nu știm chiar toată povestea. Unii dintre ei vin și ne spun două cuvinte nouă și în spate, la interviuri, lucruri pe care noi nu le auzim de obicei, își spun o întreagă poveste pe care o vedem și noi la televizor și rămânem cu gura căscată. Ne gândim că trebuia să fim mai drăguți, doar că nu e despre asta.

Ați apucat vreodată să vorbiți cu ei și după ce le-ați spus „nu”?

Raluka: În etapa asta nu. Nu am reușit să vorbim aproape deloc cu ei, nu am avut când să ne întâlnim după. Am avut pauze destul de mici în care nu ne-am întâlnit cu niciun concurent. În schimb, cred că în etapele următoare ne mai întâlnim cu unul, doi dintre ei pe holuri, dar destul de puțin. Avem momente când stăm față în față cu ei și discutăm în fața camerelor. Toate aceste lucruri se văd pe cameră ceea ce e minunat. Nu e deloc ușor să stai pe un scaun și să decizi soarta unor copii.

De ce ați spus că este un casting cum nu s-a mai văzut până acum la un show de talente?

Raluka: Sunt cei mai frumoși oameni. Noi am rămas de fiecare dată uimiți să vedem atât de multe fete frumoase și blânde și oameni care cântă cu adevărat. De asta tot repetâm de fiecare dată „Nu se poate! Este cel mai frumos casting din România”.