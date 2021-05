Cruella de Vil se întoarce pe marile ecrane. Cine interpretează celebrul personaj

Celebra Cruella de Vil revine pe marile ecrane la sfârșitul acestei săptămâni.

Personajul negativ din povestea celor 101 dalmațieni e interpretat de data asta de actrița Emma Stone. Filmul prezintă primii pași în cariera de infractor a Cruellei, pe străzile Londrei.

Actriţa Emma Stone, care e şi producător executiv al filmului, spune că a aşteptat câţiva ani buni pentru ca viziunea ei despre povestea de început a faimoasei Cruella de Vil să poată fi adusă la viaţă. Actriţa spune însă că a meritat.

Acţiunea filmului se petrece în Londra anilor '70, în mijlocul revoluţiei punk rock. Emma Stone joacă rolul Estellei, o tânără escroacă, inteligentă şi hotărâtă să-şi facă un nume în lumea modei.

Emma Stone, actriță: "Am fost foarte atrasă de personaj încă de la început. Am iubit personajul, dar a durat câţiva ani până am găsit o poveste potrivită pentru ea şi care merita să fie spusă".

Estella se împrieteneşte cu doi hoţi, fraţii Horace şi Jasper, care îi apreciază stilul şi felul de a fi, mereu pus pe rele. Împreună, îşi construiesc o viaţă plină de infracţiuni pe străzile Londrei.

Stilul vestimentar şi flerul Estellei în alegerea hainelor atrag atenţia baronesei von Hellman, o femeie extrem de şic, considerată o legendă a modei, interpretată de Emma Thompson.

Emma Thompson, actriță: "Ideea că o femeie este nemiloasă pentru a-şi dezlănţui creativitatea e ceva minunat. Şi geniul vine mereu cu un preţ, nu-i aşa? Aşa că, în mijlocul întregii poveşti, oricât de rea ar fi Baroneasa - şi este 100% îngrozitoare - îţi dai seama despre ce e vorba".

Relaţia dintre cele două femei dă naştere unui şir de evenimente care o forţează pe Estella să-şi accepte latura malefică şi o transformă în Cruella.

Filmul a fost filmat în mai multe locaţii din Londra, dar şi pe platourile de filmare. Echipa de producţie s-a inspirat din imaginile filmate pe celebra stradă King's Road în anii '70 pentru a recrea atmosfera acelor ani.

Pelicula va fi lansată pe 28 mai, simultan în cinematografe şi pe o platformă de streaming online.