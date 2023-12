„The Boys in the Boat” - Drama interbelică regizată de George Clooney. Când va apărea în cinematografele din România

Starul regizează filmul „The boys in the boat” - povestea unei echipe americane de canotaj care a câștigat aurul la Jocurile Olimpice, în perioada interbelică.

În acest context dificil este amplasată acțiunea dramei „The Boys in the Boat”. Pelicula în regia lui George Clooney spune povestea echipei de canotaj a Universității din Washington, formată în mare parte din amatori. Studenții participă la selecție pentru a câștiga un ban în plus.

Actorii Joel Edgerton și Callum Turner joacă rolurile principale. Edgerton este antrenorul, iar Turner un student selecționat în echipa Universității Washington.

Clooney s-a declarat mândru de eforturile colegilor actori de a intra în pielea unor canotori care au reușit să aducă Statelor Unite aurul la Jocurile Olimpice de la Berlin, din 1936.

George Clooney, regizor: „I-am muncit ca la nebuni. Aproape i-am omorât. De aia m-am apucat eu să regizez, ca să scap de prostiile astea. Eu doar stau și țip la ei: „Hai, vâslește!”. Apoi pot să plec.”

Actorii au avut opt săptămâni să învețe cum să vâslească, la indicațiile unui antrenor american care a ghidat în viața reală canotorii americani la Jocurile Olimpice.

Callum Turner, actor: „Ne-a zis că vom fi prieteni pe viață și a plâns. M-am emoționat și eu foarte tare și l-am îmbrățișat. Apoi ne-am urcat în barcă și am vâslit foarte prost, fiindcă încă nu învățasem cum să facem asta cum trebuie”.

Cel de-a nouălea film regizat de Clooney ajunge în cinematografele de la noi din țară chiar în ziua de Crăciun.

