„M-am trezit în timpul operației și auzeam cum îmi spărgeau oasele”. Povestea traumatizantă a unui cunoscut model

Modelul s-a trezit după ce anestezicul s-a eliminat din corp, în timpul operației, și a auzit cum medicii îi modificau nasul cu un ciocan, scrie metro.co.uk.

Cu toate că se trezise din anestezie, se simțea „paralizată” și nu reușea să atenționeze medicii.

Profimedia

„Am făcut o rinoplastie în ultimul an de liceu. Am ieșit în oraș și am ajuns acasă la 6 dimineața, programrea mea era la 9, am ajuns acolo la 10. Aveam atât de mult alcool în sânge încât anestezicul nu a putut să-și facă efectul și m-am trezit în mijlocul procedurii, îi puteam auzi cum îmi spărgeau oasele. Michael Jackson tocmai murise și vorbeau despre el”, a povestit Julia, adăugând că se simțea paralizată și că încerca să le spună că s-a trezit.

Modelul a spus că a fost o experiență traumatizantă, dar că a fost doar vina ei.

Sursa: metro.co.uk Etichete: , , , Dată publicare: 08-11-2023 22:01