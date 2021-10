„Întâi mi-au picat unu, două degete, apoi mână și după 2-3 luni, cealaltă mână” – o poveste impresionantă, la Visuri la cheie

Pro TV

Miercuri, de la 20:30, echipa Visuri la cheie va trece pragul unei familii cu o poveste impresionantă. Florin, bărbatul casei, a suferit un accident care i-a schimbat complet viața – a rămas fără mâini.

Momentul critic din viața lui părea că-i va întuneca drumul, însă, Florin a reușit să se ridice. S-a ambiționat, a învățat să facă tot ce făcea înainte de tragedie, iar astăzi muncește în două locuri. Este un exemplu de voință, putere și ambiție.

„Întâi mi-au picat unu, două degete, apoi mână și după 2-3 luni și cealaltă mână. Am trecut peste, m-am ridicat. Ușor, ușor am început să scriu, să fac tot. Acum, nimic nu mi se mai pare imposibil, am două joburi. Cu trecutul m-am împăcat. Fiecare om are un drum în viață – ăsta a fost drumul meu. Probabil dacă nu aveam acel accident, cine știe ce eram în ziua de azi”, va povesti Florin.

Dragoș Bucur îi va face o surpriză lui Florin. Îi va arăta ce fel de emoții transmite oamenilor și cum inspiră curaj celor care îl văd. Ambiția și felul în care vede el viața și cum face față tuturor provocărilor pe care le întâmpină reprezintă un exemplu pentru oameni.

Nu ratați miercuri, de la 20:30, o nouă ediție Visuri la cheie despre ambiția unui om care a demonstrat că poți orice, trebuie doar să vrei și, în fiecare zi, să-ți depășești limitele.

Emisiunea poate fi vizionată, în avans, pe voyo.ro.