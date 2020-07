Zi tristă în industria televiziunii. Legendarul prezentator Hugh Downs s-a stins din viață

Nepoata lui Downs a anunţat decesul printr-un comunicat în care îşi exprimă regretul faţă de moartea cunoscutului prezentator, potrivit Agerpres.

Născut la Akron, Ohio, Hugh Downs a apărut prima oară pe sticlă în septembrie 1945 şi a deţinut timp de mai mulţi ani recordul Guinness pentru cel mai longeviv prezentator de emisiuni cu cele mai mult ore de televiziune la activ.

Breaking News: Hugh Downs, a longtime host of “Today” and “20/20,” whose honeyed delivery and low-key manner made him a TV favorite for decades, has died at 99 https://t.co/1AofYKtWhL