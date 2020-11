„Copilul îți este în pericol de moarte și tu nu ai ce să faci!”. „Visuri la cheie”, o nouă șansă la viață pentru o familie

Există oare cuvinte potrivite pentru a-ți exprima compasiunea pentru suferința prin care vezi că trece cel de lângă tine?!

Anumite povești pe care le auzim pare că sunt o interpretare a unui scenariu trist, dur care lovește cu fiecare cuvânt adăugat. Miercuri, de la 20:30, vom cunoaște la Visuri la cheie povestea unei familii care a îndurat multe necazuri.

Mama, Luminița, este o femeie cu handicap, care s-a îmbolnăvit de copil de poliomielită, afecțiune care poate provoca paralizie. Acum, se deplasează pe distanțe lungi doar cu ajutorul cârjelor. Este o boală care nu te lasă să te bucuri de viață așa cum se cuvine. Dar când duci o astfel de povară pe umeri, să afli că unul dintre copiii tăi este în pericol de moarte, îți trebuie o forță extraordinară să fii sprijin! Dar cum să faci asta când sprijinul tău sunt cele două cârje care te ajută să mergi?!

„A venit lovitura cea mai mare a vieții mele: momentul când am aflat că băiatul meu are o tumoră. Tot ce am trăit eu înainte ca și copil bolnav, toate răutățile pe care le-am întâlnit sunt nimic față de spaima de a trăi momente în care copilul îți este în pericol de moarte și tu nu ai ce să faci!”, va povesti, printre lacrimi, Luminița.

După așa experiențe greu de depășit, familia a mai primit o lovitură: „Imediat după ce am ridicat casa la roșu, soțul meu a făcut infarct”. Și, cum în familia lor necazurile parcă s-au ținut lanț, la câțiva ani distanță Florin, soțul, a suferit un accident grav de mașină. De atunci stă imobilizat la pat și se simte neputincios: „A suferit fractură de picior drept, fractură de mână stângă și, cel mai rău, fractură de stern cu deplasare. Când sternul s-a spart, i-a lovit inima.”

Andra, cea mai mică membră a familiei, privește, fără puterea de a putea schimba ceva, cum părinții și fratele ei luptă cu încercările vieții: „Cred că este greu să te pui în locul Andrei și să vezi lucrurile așa cum le vede ea. Să-ți vezi familia, tu fiind cea mai sănătoasă”, va spune Omid.

O poveste despre voința de a păși peste orice obstacol și o familie care, în ciuda tuturor greutăților, zâmbește și merge mai departe. O lecție pentru noi toți miercuri, de la 20:30.

