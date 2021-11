Will Smith, dezvăluiri din copilăria nefericită: M-am gândit să-mi omor tatăl ca să-mi răzbun mama

Shutterstock

Celebrul actor Will Smith a mărturisit că, în copilărie, s-a gândit să-și omoare tatăl ca să-și răzbune mama.

Will Smith și-a scris memoriile într-o carte ce urmează să ajungă, în curând, și la public. People.com a intrat în posesia unor paragrafe în care actorul a povestit pasaje din copilăria sa și a detaliat relația pe care o avea cu tatăl său.

„Tatăl meu era violent, însă era prezent la fiecare meci, la fiecare piesă de teatru și la fiecare recital. Era alcoolic, dar era treaz la premiera fiecărui film”, a spus actorul.

Acesta a rememorat un episod violent între tatăl și mama lui, la care el a fost martor.

„Când aveam nouă ani, l-am văzut pe tatăl meu lovind-o în cap pe mama mea atât de tare încât s-a prăbușit. Am văzut-o scuipând sânge. Acel moment în acel dormitor, probabil mai mult decât alte momente, m-a definit pe mine ca persoană. Tot ce am realizat până în această zi – premiile și laudele, luminile reflectoarelor și atenția, personajele și râsetele – reprezintă, de fapt, modul meu de a-i cere iertare mamei pentru că nu am făcut nimic în acea zi. Pentru că am dezamăgit-o în acel moment. Pentru că nu am reușit să-i țin piept tatei. Pentru că am fost un laș”, a mărturisit Will Smith.

Cu acel moment în mine, actorul și-a jurat că își va răzbuna mama într-o zi. Acea zi a venit, mulți ani mai tărziu, o zi în care Will Smith avea grijă de tatăl lui bolnav de cancer.

„Într-o noapte, în timp ce îl duceam cu căruciorul cu rotile din dormitor în baie, am fost cuprins de o parte întunecată. M-am oprit la capătul scărilor. I-aș fi putut da brânci pe scări și să scap nepedepsit. Însă toată durerea, furia și resentimentele s-au scurs de-a lungul anilor, apoi s-au retras, iar eu am clătinat de cap și am continuat drumul spre baie”, a mai povestit actorul.

În schimb, Will Smith spune că și-a canalizat acea furie în perspicacitate.

„Nu există nimic din lumea materială care să-și poată aduce pace sau împlinire. Într-un final, nu va conta niciun pic cât de mult te-au iubit oamenii – te vei alege doar cu bucuria pe care ai simțit-o iubindu-i tu pe ei”, a continuat Will Smith.

Părinții actorului au divorțat în anul 2000, iar în 2016 tatăl lui s-a stins din viață.