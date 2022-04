Will Smith a demisionat din Academia Oscarurilor după ce l-a pălmuit pe Chris Rock pe scenă

"Acţiunile mele la cea de-a 94-a ediţie a Premiilor Academiei au fost şocante, dureroase şi de nescuzat", a scris Will Smith în textul citat de diferite media specializate de la Hollywood.

"Lista celor pe care i-am rănit este lungă şi îi include pe Chris, familia lui, mulţi dintre prietenii mei dragi şi apropiaţi, toţi cei care au fost în public sau (au privit) de acasă", a scris actorul în vârstă de 53 de ani.

"Demisionez din calitatea de membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice şi voi accepta orice consecinţe pe care consiliul de administraţie le va considera potrivite", a spus el.

"Am trădat încrederea Academiei. Am privat alţi candidaţi şi câştigători de şansa de a sărbători munca lor extraordinară. Am inima zdrobită", şi-a exprimat regretul Will Smith.

Gluma lui Chris Rock despre părul tuns al Jadei Pinkett Smith, soţia lui Will Smith care suferă de o boală ce provoacă o cădere semnificativă a părului, a declanşat scandalul de la gala de premiere de duminică seara.

Academia Oscarurilor a iniţiat o procedură disciplinară împotriva artistului. Consiliul său de administraţie a informat că se va întruni pe 18 aprilie pentru a decide asupra cazului şi a unor eventuale sancţiuni.

Will Smith has apologized for slapping Chris Rock during the Oscars on Sunday after the comedian joked about Smith's wife, actress Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith, who has shaved her head, suffers from hair loss due to the autoimmune disease alopecia. https://t.co/sbqxQRVNcD pic.twitter.com/ZSOwHs8XXI