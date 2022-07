Whitesnake anulează turneul european de adio. Urmau să cânte la București pe 16 iulie

Facebook/Whitesnake/David Coverdale

Formaţia Whitesnake, care urma să concerteze pe 16 iulie la Bucureşti, în cadrul Rock the City, nu va mai continua turneul european de adio, a anunţat David Coverdale pe reţelele de socializare.

"Cu profundă tristeţe vă anunţ că din cauza provocărilor continue de sănătate, la recomandarea medicului şi a preocupării noastre pentru sănătatea şi siguranţa tuturor, Whitesnake nu poate continua turneul european de adio. Le cer scuze sincere tuturor fanilor uimitori ai Whitesnake, care au aşteptat cu nerăbdare show-urile rămase programate din acest turneu, tuturor şerpilor noştri uimitori, fabuloşi şi echipei din turneu care a muncit atât de mult pentru a organiza aceste spectacole şi tuturor promoterilor şi profesioniştilor care au contribuit la organizarea turneului...", a scris Coverdale pe Facebook, conform News.ro.

Whitesnake a pornit la drum în 1978, după ce David Coverdale fusese solist al grupului Deep Purple.

Prin cele 13 albume de studio, 9 discuri live şi 9 produse video, Whitesnake a demonstrat calitate, atât în studio, cât şi pe scenă, iar compoziţii precum „Here I Go Again”, „Still Of The Night” şi „Is This Love” se numără între cele mai cunoscute şi apreciate.

La Bucureşti urmau să cânte David Coverdale (voce), Tommy Aldridge (baterie), Reb Beach (chitară), Michele Luppi (clape), Joel Hoekstra (chitară) şi nou veniţi în grup, Dino Jelusick (claviaturi, voce) şi Tanya O'Callaghan (bas), prima femeie în grup.

Pe 16 iulie, la festivalul Rock the City de la Romexpo mai au programate concerte The Kiss şi Powerwolf şi Saints 'N' Sinners.