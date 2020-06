”Vierme”, viața după Animal X. Cum arată și cu ce se ocupă acum artistul

Animal X a fost una dintre cele mai îndrăgite trupe ale anilor 2000.

După 11 ani de la înființarea trupei, ”Vierme”, ”Șopârlă” și ”Hienă” au hotărât să o ia pe drumuri separate. ”Fiecare a plecat într-o direcție, dar s-a întâmplat natural. Animal X este încă funcțional, ne mai întâlnim, mai discutăm”, a mărturisit ”Vierme”.

Pe numele său adevărat, Laurențiu Penca are conduce în momentul de față două companii: ”În momentul de față am două companii, un brand în domeniul amenajărilor interioare, construcții, proiectare, design interior, iar a doua companie lucrează în zona de confecții metalice. Nu am avut neapărat o pasiune pentru lucrurile acestea, ci doar am speculat o oportunitate, am văzut că este loc în piață și am pornit o afacere”.

”Vierme” a mai menționat că cea mai mare bucurie a vieții lui este timpul petrecut cu fiul său: ”Cea mai mare bucurie a vieții mele este timpul petrecut cu fiul meu pe malul mării. El este destul de nimic și abia acum a început să înțeleagă ce făceam și cine eram înainte. I-am arătat câteva clipuri”.

”Perioada în care cântam a fost o perioadă frumoasă, dar învolburată și agitată. Senzația de scenă, dar mai ales energia care se transmitea de către public a fost ceva aparte și este greu de descris, trebuie să o simți, dar cred că asta îmi lipsește cel mai mult”, a mai adăugat Laurențiu.