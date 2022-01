VIDEO Megan Fox și Machin Gun Kelly s-au logodit. Actrița a primit un inel atipic

Instagram

Megan Fox, 35 de ani, s-a logodit cu iubitul ei Machine Gun Kelly, Colson Baker pe numele său real. Cei doi formează un cuplu de peste un an de zile.

Megan Fox și Machine Gun Kelly au făcut fericitul anunț pe conturile lor de Instagram.

„În iulie 2020 am stat sub acest bananier. Ne-am rugat pentru magie. Nu eram conștienți de durerea cu care ne vom confrunta împreună într-o perioadă atât de scurtă și frenetică de timp. Nu eram conștienți de munca și sacrificiile pe care le vom face pentru relația noastră, intoxicați fiind cu iubire. Cumva, un an și jumătate mai târziu, după ce am trecut împreună prin iad și după ce am râs cum nu am făcut-o niciodată, mi-a cerut să mă căsătoresc cu el. Și la fel ca în oricare viață anterioară și oricare viață ulterioară, am spus da... Apoi ne-am băut sângele unul altuia. 1.11.22”, a scris actrița pe contul ei de Instagram.

Machine Gun Kelly a publicat pe rețelele sociale un video în care Megan Fox își arată inelul cu smarald și diamant.

„Da, în această viață și în oricare viață. La adăpostul crengilor sub care ne-am îndrăgostit am întrebat-o dacă vrea să-mi fie soție. Știu că tradiția spune că există un singur inel, însă l-am proiectat împreună cu Stephen Webster încât să fie două pietre: smarald (piatra ei de naștere) și diamant (piatra mea de naștere)”, a scris artistul.

Cei doi s-au întâlnit în timpul filmărilor pentru filmul „Midnight in the Switchgrass”. Aceștia și-au asumat public relația vara trecută, după ce actrița a apărut în videoclipul „Bloody Valentine” al iubitului ei.