Veste importantă pentru fanii Star Wars. A avut loc premiera ultimului episod al seriei

La Hollywood a avut loc premiera filmului „Ascensiunea lui Skywalker", cel de al nouălea şi ultimul episod din epopeea ştiinţifico-fantastică "Star Wars."

Producţia este aşteptată cu nerăbdare de către fanii din întreaga lume. Iar vedetele filmului au păşit pe un covor albastru, nu pe unul roşu, aşa cum se obişnuieşte.

Imagini de la premiera filmului sunt disponibile în galeria foto

Fenomenul Star Wars a început acum mai bine de patru decenii şi a ajuns la al nouălea film. Primele opt episoade ale epopeei fantastice au fost urmărite de sute de milioane de oameni din toată lumea, iar personajele filmelor, de la Luke Skywalker şi Han Solo la Darth Vader au devenit eroi pentru mai multe generaţii.

Aşa că, filmările la acest al nouălea episod au fost marcate de emoţie.

Chris Terrio, scenarist: „Filmul este trist, pentru că a fost o despărţire în fiecare zi. Şi în fiecare zi în care filmam ne gândeam, ei bine, iată o zi mai puţin pe care o vom petrece în galaxia 'Star Wars'. Şi astfel a fost dulce-amărui în mod sigur să ajungem la finalul pe care abia aşteptăm să îl vadă şi publicul. Dar a fost ceva de genul: Nu vrem ca 'Star Wars' să se termine."

Un moment deosebit din film este apariţia Prinţesei Leia, interpretată de regretata actriţă Carrie Fisher. Pentru aceste scene, producătorii au folosit imagini nefolosite cu actriţa decedată acum trei ani, din filmele 'Trezirea Forţei' şi 'Ultimul Jedi'.

J.J. Abrams, regizor: „În mod sigur este foarte trist că ea nu este alături de noi în această seară. Dacă ar fi fost în film, dacă ar fi fost încă alături de noi, desigur că am fi făcut mai multe lucruri cu ea decât am reuşit. Dar am avut ocazia să folosim imagini şi să îi dăm ocazia să fie parte a acestui film."

La premieră au fost prezenţi şi simpaticii roboţi R2D2 şi C3PO, dar şi actorul Anthony Daniels, cel care a intrat în carcasa robotului umanoid C3PO acum 40 de ani.

Anthony Daniels, actor: „Să vă asiguraţi că veţi fi în sală chiar de la început pentru că filmul are un început rapid. Am izbucnit în râs, energia şi povestea palpitantă sunt nemaipomenite."

Filmările la această producţie au început anul trecut, iar filmul a avut un buget de 200 de milioane de dolari, iar producătorii se aşteaptă la încasări de 250 de milioane de dolari în prima săptămână după premieră.

Filmul va avea premieră în România vineri, 20 decembrie.

