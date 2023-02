Veronica Trandafir și Andrei Niculae comentează LIVE Premiile Grammy! Luni, 6 februarie, de la ora 2:00, pe VOYO!

Doi dintre cei mai iubiți oameni de radio din România vor fi LIVE, în noaptea de duminică spre luni, pe VOYO, și vor comenta gala celui mai relevant eveniment muzical din lume: Premiile Grammy. Andrei Niculae și Veronica Trandafir, matinalii Virgin Radio, așteaptă cu nerăbdare show-ul în care Adele, Beyonce, Bonnie Raitt, Harry Styles, Lizoo și Taylor Swift se vor lupta pentru a pune mâna pe trofeele mult râvnite.

”Sunt îndrăgostită iremediabil de muzică încă de când eram mică, iar asta m-a făcut să inventez tot felul de motive pentru părinți ca să pot să fiu în fața televizorului în noaptea decernării premiilor. De mai bine de un deceniu, nu-mi mai spune nimeni “de ce nu dormi la ora asta?” și mă bucur tare că duminică seara voi putea spune: “nu dorm, pentru că am fost invitați să comentăm Gala Premiilor mele preferate - Grammy 2023. Suntem gata să mutăm ora la care luăm micul dejun pentru o zi, să fim inspirați de tot spectacolul și să trăim momente de neuitat!”, a spus Veronica Trandafir.

”Este o onoare și o bucurie imensă să fim gazdele din România a celor mai importante premii muzicale din toată lume. Gala Grammy nu înseamnă doar decernarea premiilor și speech-urile câștigătorilor. Aceasta înseamnă un spectacol care scrie, în fiecare an, o nouă pagină de istorie a muzicii. Este locul unde cei mai mari artiști ai lumii se întâlnesc și sunt aclamați pentru arta lor, de care ne bucurăm în fiecare zi și noi. Aici este locul unde creativitatea se transmite chiar și prin micul ecran, iar muzica se întâlnește cu moda, de multe ori tendințele în ambele fiind dictate după o încheiere de gală. În stilul caracteristic al speech-urilor artiștilor, atât eu cât și Veronica vrem să mulțumim oamenilor frumoși de la VOYO pentru invitație și vă așteptăm să trăim împreună Gala Premiilor Grammy 2023!”, a declarat Andrei Niculae.

Cine vor fi artiștii care vor face spectacol în cea mai importantă noapte a industriei muzicale din lume, dar și cine va pleca acasă cu trofeele Academiei de Înregistrări vedem luni, 6 februarie, de la ora 2:00, pe VOYO.

Principalele nominalizări la Premiile Grammy 2023

În acest an, Beyonce are cele mai multe nominalizări la premiile industriei muzicale: nouă nominalizări. Vedeta este urmată de Kendrick Lamar, cu opt nominalizări, și Adele și Brandi Carlile, cu câte șapte nominalizări la Premiile Grammy.

Gazda evenimentului de peste Ocean este Trevor Noah, însă va fi ajutat de mai mulți prezentatori: Cardi B, First Lady Jill Biden, Dwayne Johnson, Olivia Rodrigo, Viola Davis, Billy Crystal, Shania Twain și James Corden.

Premiile Grammy 2023: Albumul anului

Voyage (ABBA)

30 (Adele)

Un Verano Sin Ti (Bad Bunny)

RENAISSANCE (Beyoncé)

Good Morning Gorgeous - Deluxe (Mary J. Blige)

In These Silent Days (Brandi Carlile)

Music Of The Spheres (Coldplay)

Mr. Morale & The Big Steppers (Kendrick Lamar)

Special (Lizzo)

Harry's House (Harry Styles)

Premiile Grammy 2023: Cântecul anului

abcdefu (Sara Davis, GAYLE & Dave Pittenger)

About Damn Time (Melissa “Lizzo” Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin & Theron Makiel Thomas)

All Too Well - 10 Minute Version (Liz Rose & Taylor Swift)

As It Was (Tyler Johnson, Kid Harpoon & Harry Styles)

Bad Habit (Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy)

BREAK MY SOUL (Beyoncé, S. Carter, Terius "The-Dream" Gesteelde-Diamant & Christopher A. Stewart)

Easy On Me (Adele Adkins & Greg Kurstin)

GOD DID (Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts & Nicholas Warwar)

The Heart Part 5 (Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer)

Just Like That (Bonnie Raitt)

Cel mai bun artist debutant

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Cel mai bun album R&B

Good Morning Gorgeous - Deluxe (Mary J. Blige)

Breezy - Deluxe (Chris Brown)

Black Radio III (Robert Glasper)

Candydrip (Lucky Daye)

Watch The Sun (PJ Morton)

Cel mai bun album rap

GOD DID (DJ Khaled)

I Never Liked You (Future)

Come Home The Kids Miss You (Jack Harlow)

Mr. Morale & The Big Steppers (Kendrick Lamar)

It's Almost Dry (Pusha T)

Cel mai bun album rock

Dropout Boogie (The Black Keys)

The Boy Named If (Elvis Costello & The Imposters)

Crawler (Idles)

Mainstream Sellout (Machine Gun Kelly)

Patient Number 9 (Ozzy Osbourne)

Lucifer On The Sofa (Spoon)

Cel mai bun album de muzică alternativă

WE (Arcade Fire)

Dragon New Warm Mountain I Believe In You (Big Thief)

Fossora (Björk)

Wet Leg (Wet Leg)

Cool It Down (Yeah Yeah Yeahs)

Cel mai bun album Latino-Pop

AGUILERA (Christina Aguilera)

Pasieros (Rubén Blades & Boca Livre)

De Adentro Pa Afuera (Camilo)

VIAJANTE (Fonseca)

Dharma + (Sebastián Yatra)

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 03-02-2023 10:36