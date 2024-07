Vara asta, filmele de pe PRO Cinema îți aduc atmosfera celor mai râvnite destinații, direct la tine acasă

Fiecare săptămână va aduce un nou motiv de sărbătoare, iar luna va începe cu Ziua Independenței, petrecută în America, urmată de Ziua Bastiliei, pe care o celebrăm în Paris. În încheiere, turneul cinematic ne readuce pe plaiuri românești.

Will Smith și Tom Cruise sunt eroii alături de care poți petrece ziua de joi, 4 iulie, la PRO Cinema. Combinația de filme pregătite de PRO Cinema promite să te poarte direct în Tărâmul Tuturor Posibilităților. De Ziua Independenței, de la ora 20:30, Will Smith este Hancock, un supererou atipic. El încearcă să își folosească puterile pentru protejarea populației, însă neîndemânarea și problemele sale cu alcoolul îl transformă într-unul dintre cei mai detestați oameni din Los Angeles. Apoi, de la ora 22:30, Tom Cruise aduce pe micile ecrane povestea vieții lui Barry Seal, un pilot american, recrutat de CIA în anii ’80. Barry Seal: Trafic în stil American este un film de acțiune bazat pe fapte reale, în care, Tom Cruise a realizat singur toate scenele de pilotaj.

Duminică, 14 iulie, de Ziua Națională a Franței, ne bucurăm de o combinație de filme cu origine franceză. De la ora 20:30, telespectatorii vor putea urmări Belleville Cop - Poliţaiul din Belleville, o comedie plină de acțiune, cu Omar Sy și Luis Guzman în rolurile principale. Aceștia sunt doi polițiști forțați să lucreze împreună, în ciuda tuturor diferențelor dintre ei, pentru a rezolva un caz important. Ziua Bastiliei se încheie la ora 22:30 cu The Emperor of Paris – Împăratul Parisului, o dramă istorică a cărei acțiune are loc în Parisul anului 1805. Cu Vincent Cassel în rolul principal, filmul este bazat pe povestea adevărată a lui Eugène-François Vidocq, singurul infractor care a reușit să evadeze din cele mai temute colonii penitenciare ale țării. Acesta încearcă să își refacă viața, devenind detectiv, însă, trecutul îl urmărește.

Ultimele două săptămâni ale lunii iulie vor începe cu thrillere românești. Serile de luni vor aduce pe micile ecrane două filme din trilogia polițistă a lui Bogdan George Apetri, ce are la bază diferite situații ficționale ce au loc în Piatra Neamț. În 22 iulie, de la ora 22:30, Neidentificat îl aduce pe Bogdan Farcaș în rolul unui polițist tulburat de un caz nerezolvat. Acesta este pregătit să facă orice pentru a afla adevărul, fără a mai ține cont de reguli. Apoi, pe data de 29 iulie, de la ora 22:30, filmul Miracol o are în centru pe Cristina (Ioana Bugarin), o tânără călugăriță ce pornește într-o călătorie nefastă, din care nu se mai întoarce. În cea de-a doua parte a filmului, detectivul Marius Preda, interpretat de Emanuel Pârvu, recent premiat la Cannes, se străduiește să descopere adevărul.

În luna iulie, la PRO Cinema, ai șansa să descoperi lumea prin filme pline de adrenalină și suspans!

Vara aceasta, pe PRO Cinema, ai film, pe filmul tău!

