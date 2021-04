VAMA deschide Vama la apus și la răsărit, pe 23 și 24 aprilie

Formația Vama anunță un concert eveniment pe 23 aprilie, care se va transmite live, online de pe plaja din Vama Veche.

Mai precis, băieții vor susține două concerte, unul la apus, de la ora 20:00, și unul la răsărit, de la 6 dimineața, a doua zi.

După festivalul digital Vamafest, care a ajuns via social media la peste un milion de români și după recenta lansare a noului lor single, Fuli Bon Bon, pe care îl puteți accesa aici, VAMA revine în forță cu acest concept inedit care își propune să capteze prin muzica formației cele mai importante două momente din viața unei zile în Vamă: apusul și răsăritul. Momentele se vor deosebi și prin faptul că la apus se va cânta electric, în timp ce la răsărit trupa se va juca cu un concert acustic.

Tudor Chirilă: ,,Ni s-a părut important să nu mai facem încă un concert din studio. Să le oferim fanilor noștri și o altă perspectivă în marea asta de transmisii online cu fundaluri artificiale pe spate. Așa că ne-a venit ideea să cântăm de pe plaja din Vama Veche înainte de deschiderea sezonului oficial, când Vama e mai aproape de cum am cunoscut-o noi și de poveștile care au făcut-o celebră. Ne-ar plăcea să putem transmite oamenilor care ne vor privi un pic din ce a simțit oricine a ajuns măcar o dată în Vamă și a prins un răsărit. Vom face un playlist generos, cu multe cântece despre mare din ambele perioade muzicale, VAMA și Vama Veche. Concertul ăsta dublu e un medicament, mai ales pentru noi: după tot anul ăsta nebun ce poate fi mai bine decât să ne trezim la răsărit după ce am cântat la apus, să avem marea în spate și să cântăm Undeva în Vamă acompaniați de liniștea mării. Sperăm doar să nu fie înnorat :) Și sperăm să fiți alături de noi, fie și doar virtual.”

Concertele vor fi transmise online de pe platforma streamerse.net de unde fanii pot achiziționa trei categorii de bilete: bilet la ambele concerte sau pot alege între apus și răsărit. 5 zile este perioada de presale în care poți beneficia de un discount de 15 la sută. Aici link-ul de bilete al evenimentului.

La ora acestui comunicat, situația epidemiologică și restricțiile aplicate evenimentelor în aer liber nu permit prezența fizică a publicului la concert. Eventualele schimbări vor fi anunțate ulterior.

Componența trupei Vama este: Tudor Chirilă (voce), Eugen Caminschi (chitară), Gelu Ionescu (claviaturi), Lucian Clopo (tobe), Dan Lucian (bas).

Evenimentul este prezentat și susținut de Kaufland România. Colaborarea între trupa Vama și Kaufland România a debutat cu succes în anul 2020, în cadrul festivalului Vamafest, primul festival digital al unei trupe din România, și face parte dintr-un demers mai larg al lanțului de hypermarket-uri de a continua acțiunile de susținere a artiștilor români în toată această perioadă.

Evenimentul este organizat de Agenția de Vise în parteneriat cu Kiss FM.

Comunicarea evenimentului este asigurată în parteneriat cu The Plan Communication.