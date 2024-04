Unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din lume va concerta la festivalul Beach Please, de la Costinești

Travis Scott, unul dintre cei mai cunoscuți rapperi la nivel mondial, urmează să concerteze la vară în Costinești, la festivalul Beach Please. Anunțul făcut luni seară a creat o adevărată isterie printre fani.

Mai bine de 70% dintre bilete au fost deja date, iar organizatorii estimează că până joi se vor epuiza. Aglomerație mare a fost și la avanpremiera filmului BuzzHouse, o comedie românească de groază.

Cu jumătate de oră înainte de anunțul oficial al sosirii lui Travis Scott în România, organizatorii le-au dat de veste fanilor de pe grupul de WhatsApp că mai au la dispoziție doar o jumătate de oră ca să își cumpere bilet până la oprirea vânzărilor. La 21.30, peste 15.000 de oameni încă încercau să ajungă la eveniment.

Travis Scott, recunoscut pentru concertele sale controversate, va fi pentru prima dată în România. Fostul partener de viață a lui Kylie Jenner, una dintre surorile Kardashian, cu care are și 2 copii, a fost nominalizat de zece ori la premiile Grammy. Anul trecut a vândut peste 49 de milioane de discuri doar în Statele Unite.

Peste 70% dintre bilete au fost deja vândute

Andrei Șelaru, cofondator al festivalului Beach Please: „Noi din septembrie anul trecut am încercat să îl confirmăm și să fiu sincer cu voi nu știam dacă mai iese. El inițial nu făcea decât show-uri solo până când s-a răzgândit și a luat 2 festivaluri. În momentul de față e foarte tare, are doar 2 destinații unde cântă în Europa vara asta: Viena și Costinești”.

Peste 100.000 de persoane sunt așteptate să participe în cele 5 zile de festival, iar peste 70% dintre bilete au fost deja vândute.

Agitație a fost și la avanpremiera filmului BuzzHouse - o comedie de groază românească, care are la bază o emisiune online, care a adunat zeci de milioane de vizionări. Din distribuţie fac parte Selly, Erika Isac și Tania Popa.

