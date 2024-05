Premieră la Cannes 2024: Trofeul pentru cea mai bună actriță a fost împărțit de 4 personaje principale feminine

Ediția din acest an a marcat și câteva premiere: trofeul pentru cea mai bună actriță a fost împărțit de 4 personaje principale feminine.

Și tot la această ediție avem prima persoană transgender care câștigă un trofeu la Cannes.

Trofeul Palme D'Or a ajuns, în acest an, la filmul "Anora" - o dramă despre viața prostituatelor din Las Vegas, în regia lui Sean Baker - primul cineast american care câștigă marele premiu la Cannes în ultimii 12 ani.

Sean Baker, regizor: ”Am visat la asta cam toată... nu doar viața mea de adult, dar aproape toată viața. Și acum că s-a întâmplat... e suprarealist. Mi se pare că mă voi trezi în orice clipă. Ce pot să spun? Nu știu, nu am cuvinte”.

Victoria sa în competiție a fost o surpriză pentru mulți, care se așteptau să câștige pelicula indiană "All we imagine is Light" sau filmul iranian "The seed of the sacred fig". Chiar și așa, ambele au plecat acasă cu câte un trofeu. Filmul "All we imagine is light", un film despre viața unei familii în Bombay, a câștigat Grand Prix, al doilea trofeu ca importanță de la Cannes.

Iar regizorul iranian Mohammad Rasoulof a primit premiul special al juriului pentru drama sa, filmată în secret în Iran. Regizorul a fugit din țară cu doar câteva zile înainte de începerea festivalului, pentru a scăpa de închisoare, iar filmul are secvențe filmate în timpul protestelor anti-regim din 2022 și 2023. Regizorul a fost aplaudat la scenă deschisă pentru curajul său.

Premiul pentru cel mai bun actor a ajuns la Jesse Plemons, pentru rolul din filmul Kinds of Kindness, în regia lui Yorgos Lanthimos. Pelicula spune trei povești cu aceşti actori protagoniști. Plemons nu a participat, însă, la ceremonia de premiere.

Cât despre trofeul pentru cel mai bun rol feminin... juriul a căzut de acord că trebuie să-l primească 4 actrițe din filmul "Emilia Perez". Pelicula e o dramă despre viața unui lider de cartel care decide să treacă printr-o schimbare de sex. Karla Sofia Gascon a devenit prima persoană transgender care câștigă un trofeu la Cannes.

"Emilia Perez" a primit și trofeul juriului la Cannes, intrând astfel în clubul exclusivist al filmelor care au luat mai mult de un premiu la festival.

Iar filmul horror "The Substance," cu Demi Moore în rolul unei actrițe care ia măsuri extreme ca să-și păstreze tinerețea, a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu.

Filmul românesc „Trei kilometri până la capătul lumii”, în regia lui Emanuel Pârvu, a primit premiul Queer Palm - finanțat privat, și acordat din 2010. „Cred că echipă ar fi cea la care pleacă gândul prima dată. Echipa e cea fără de care lucrurile nu pot funcționa.”- a scris Emanuel Pârvu pe Facebook la puțin timp după anunț.

Pelicula spune povestea lui Adi, interpretat de Ciprian Chiujdea, un adolescent de 17 ani, homosexual, - victima unui atac brutal motivat de orientarea lui sexuală. Din acel moment, viața lui se schimbă radical: părinții îi întorc spatele, îl încuie în casă și chiar pregătesc o exorcizare, să îl scape de un presupus demon.

Unul dintre momentele mult-așteptate la Cannes a fost decernarea unui Palme D'Or onorific pentru George Lucas, cineast vizionar care ne-a adus Războiul Stelelor. Trofeul a fost decernat de un alt monstru sacru al cinematografiei: Francis Ford Coppola.

