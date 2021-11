Un filmuleț cu Oprah Winfrey a devenit viral. Ce a făcut vedeta în timpul unui concert susținut de Adele

Filmuleţul - pe care tot ea l-a pus pe reţelele sociale - a devenit viral în scurt timp, iar fanii au... aplaudat-o pentru încrederea în sine de care a dat dovadă.

Era vorba despre unul dintre refrenele pe care toţi fanii artistei britanice Adele îl ştiu pe de rost. Mai puţin... realizatoarea TV Oprah Winfrey

Oprah era printre invitaţi la un concert Adele şi a fost filmată în timp ce bâjbâia versurile. Filmuleţul a fost postat chiar de ea pe reţelele sociale şi a devenit rapid viral. Fanii vedetei au apreciat... atitudinea ei degajată. "Oprah inventează versuri cu pasiune", a scris unul dintre ei. "Nici eu nu ştiu versurile", a adăugat altul.

Nu e prima dată când Oprah se dă de gol în felul acesta: în 2005, a gafat în propria emisiune, în timp ce Mariah Carey cânta unul dintre hiturile ei recente.

Oprah chiar a adăugat şi gesturi dramatice, pentru a spori intensitatea momentului. Mai târziu, ea şi Mariah Carey au ironizat momentul şi l-au pus din nou în scenă.

Fanii celebrei realizatoare TV spun că au învăţat însă o lecţie importantă de la Oprah: să fie mereu încrezători ca ea, chiar dacă nu ştiu versurile. Se pot baza întotdeauna pe... vocalize.

#AboutLastNight @Oprah @lizzo were all of us (at least all the Peetes ????) Great concert and excellent interview! ???????? #Adele repost @Oprah ???? #MondayMotivation pic.twitter.com/P5nBu32J4w