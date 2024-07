Un film care tocmai s-a lansat, inclusiv în România, ”rupe” box-office-ul în SUA. ”Twisters”/”Tornade” a depășit Oppenheimer

Este vorba despre filmul ”Twisters”, care în România rulează sub numele de ”Tornade”.

Potrivit unor surse citate de Deadline, acest film va atinge în curând pragul de 80 de milioane de dolari din încasări, după ce sâmbătă obținuse deja 27 de milioane de dolari, peste Oppenheimer în urmă cu un an (26,2 milioane de dolari).

De asemenea, ”Godzilla x Kong: The New Empire” a obținut în perioada similară 26,4 milioane de dolari, iar ”Dune: Part Two” 28.7 milioane dolari.

”De la producătorii seriilor Jurassic, Bourne și Indiana Jones vine Twisters (”Tornade”, n. red.). Regizat de Lee Isaac Chung, scenaristul și regizorul nominalizat la Oscar® pentru Minari, Twisters îi are în rolurile principale pe Daisy Edgar-Jones (”Where the Crawdads Sing”, ”Normal People”), nominalizată la Globul de Aur, și Glen Powell (”Anyone But You”, ”Top Gun: Maverick”), în rolul unor forțe opuse care se reunesc pentru a încerca să prezică și, eventual, să domolească puterea imensă a tornadelor.

Edgar-Jones joacă rolul lui Kate Carter, o fostă vânătoare de furtuni bântuită de o întâlnire devastatoare cu o tornadă în timpul facultății, care acum studiază tiparele furtunilor pe ecrane, în siguranță, în New York City. Prietenul ei, Javi (Anthony Ramos, nominalizat la Globul de Aur pentru ”In the Heights”), o atrage înapoi în câmpie pentru a testa un nou sistem de urmărire revoluționar.

Pe măsură ce sezonul furtunilor se intensifică, se dezlănțuie fenomene terifiante nemaivăzute până atunci, iar Kate, Tyler și echipele lor concurente se trezesc direct în calea mai multor sisteme de furtuni care converg deasupra Oklahomei centrale, în lupta vieții lor”, se arată pe site-ul oficial al filmului.

