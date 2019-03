Un electrician a stârnit lacrimi la ”Cântă acum cu mine”. ”N-am respirat, n-am clipit”

Un electrician de 56 de ani a impresionat juriul în a doua ediție ”Cântă acum cu mine”, difuzată duminică, 17 martie, la PRO TV.

Atât Lucian Pință, cât și unii dintre cei 100 au fost în lacrimi la finalul momentului. Bărbatul a câștigat 91 de puncte cu interpretarea melodiei „My Way” a lui Frank Sinatra.

”Despre asta este vorba. Despre emoție, căldură, să simțim dragoste, să simțim vibrație, să ne unim toți într-o singură voce. Până la urmă există un destin și trebuie să ai răbdare, să-ți aștepți acest destin. În această seară, tu ai reușit acest lucru, ne-ai emoționat până la lacrimi!”, i-a spus Loredana.

”N-am respirat, n-am clipit. Am văzut emoție pură, adevăr uman, care în scenă a devenit adevăr scenic. Am văzut și am auzit oameni care suspinau!”, a spus la rândul ei Dana Dorian, unul dintre cei mai exigenți profesori de canto din România.

