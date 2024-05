Un agent de pază al lui Drake a fost împușcat la locuința artistului din Toronto. Rapperul, în conflict cu Kendrick Lamar

Poliția a declarat că suspecții aflați într-un vehicul l-au împușcat pe paznic la colțul conacului Park Lane Circle, marți, în jurul orei 02:00 EDT (06:00 GMT), înainte de a fugi de la locul faptei, scrie BBC.

Momentan nu se știe dacă Drake se afla acasă când a avut loc incidentul sau dacăel a fost ținta împușcăturilor. În prezent, artistul este implicat într-un „război al cuvintelor” cu rivalul rap din SUA, Kendrick Lamar.

„Suntem în contact cu echipa [lui Drake] și ei cooperează", a declarat marți dimineață reporterilor inspectorul Paul Krawczyk de la Grupul operativ integrat pentru arme și bande

El a precizat că poliția evaluează în prezent înregistrările video care surprind împușcăturile. Victima se află la spital și este în stare gravă, a adăugat el.

Martorii au declarat presei canadiene că acesta a suferit mai multe răni, inclusiv una în piept.

„Războiul” dintre Drake și Lamar a devenit foarte personal. Casa canadianului, situată în cartierul elegant Bridle Path din Toronto, este subiectul copertei ultimei melodii a lui Lamar, Not Like Us, care se află în prezent pe primul loc în topurile muzicale din SUA și din lume.

În melodie, Lamar îl acuză pe Drake că are relații cu femei minore. Răspunsul lui Drake, The Heart Part 6, neagă acuzațiile și spune că "se simte dezgustat" de ele.

