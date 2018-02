Un adolescent a devenit celebru după ce Justin Timberlake s-a fotografiat cu el la Super Bowl

Au făcut şi un selfie împreună, iar instantaneul şi imaginile de la concert l-au făcut pe băiat faimos pe reţelele sociale.

În timpul show-ului exploziv, Justin Timberlake a cântat în mijlocul publicului şi s-a aşezat lângă un adolescent de 13 ani.

Ryan McKenna: "Am primit mesaje de la o groază de lume. Toţi mi-ai zis cât am fost de norocos, că mă invidiază."

Adolescentul a fost iniţial încântat de atenţia primită. Dar, când a văzut camera de filmat stăruind asupra lui, a părut intimidat. La un moment dat a fost surprins privindu-şi ecranul telefonului, în timp ce Justin cânta lângă el.

When you Chilling with #JustinTimberlake but your mom texts you that it's Bedtime #selfiekid pic.twitter.com/ZFev5AunUe