Top 100 cei mai buni DJ din lume. Primul loc, câștigat de David Guetta

Pandemia a lovit puternic industria de evenimente din întreaga lume. Iar în acest an, festivalurile au lipsit din peisaj.

Totuşi, s-au găsit soluții pentru ca fenomenul să meargă mai departe. Totul s-a mutat în mediul online.

De pildă, sâmbătă noapte, pe o arenă goală din Amsterdam, au fost premiaţi cei mai buni o sută de DJ ai lumii.

Pe primele locuri din clasament s-au aflat nume care, de-a lungul timpului, au fost cap de afiș la Untold și Neversea.

Top 100 cei mai buni DJ din lume

David Guetta a reușit să adune cele mai multe voturi, devenind DJ-ul numărul 1 al lumii.

David Guetta: „Am câștigat acum 10 ani pentru prima dată. Nu îmi vine să cred că se întâmplă din nou. Prima dată am câștigat pentru că m-am reinventat din punct de vedere muzical. Anul acesta este chiar mai bine de atât. Simt că am câștigat pentru că am fost mai puțin comercial.”

Artistul francez a fost urmat de Dimitri Vegas and Like Mike, iar poziția a treia i-a revenit lui Martin Garrix.

Armin van Buuren, apreciat și de publicul din România, a primit premiul Highest Trance, care i-a fost înmânat de soția lui.

Soția lui Armin: „Să sperăm că ringurile de dans se vor deschide în curând și vei avea mai multe concerte unde vei face oamenii foarte fericiți. Sunt mândră de tine!”

Evenimentul, care în anii trecuți adună peste 40 de mii de oameni în Amsterdam, a fost mutat în mediul online - din cauza pandemiei. Iar DJ-îi recompensați au făcut spectacol în diferite locuri din oraș, respectând măsurile sanitare impuse de autorități.

La ediția din acest an au fost înregistrate peste 1,3 milioane de voturi din întreaga lume și puțin a lipsit pentru a fi depășit recordul stabilit în 2019.