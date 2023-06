TIFF 2023: Celebrul actor Geoffrey Rush, adulat de public la Cluj-Napoca. Ce vedete mai sunt prezente în Ardeal

Joi seară, cinefilii au avut ocazia să vadă ultimul documentar semnat Oliver Stone, iar la final regizorul american a stat de vorbă cu publicul.

Invitat la TIFF, actorul australian Geoffrey Rush - cunoscut și pentru rolul din seria "Pirații din Caraibe" - se va întâlni, vineri seară, cu spectatorii.

Semnat de Oliver Stone, filmul "Nuclear Now" - o investigație fără precedent despre folosirea energiei nucleare ca alternativă la folosirea combustibililor fosili - a rulat la TIFF cu casa închisă. La final, regizorul american a stat de vorbă cu publicul.

Oliver Stone, regizor: "Ce a făcut realizarea filmului interesantă pentru mine a fost că m-am educat și eu, la rându-mi. În film, vorbesc cu mine, mă învăț pe mine".

Tânără: "E foarte direct, într-un mod foarte ghiduș. Și pare că îi pasă foarte mult".

Oliver Stone a câștigat trei premii Oscar, două ca regizor, pentru "Plutonul" și "Născut pe 4 iulie", și unul pentru scenariu, cu "Expresul de la miezul nopții".

La TIFF, va primi Trofeul Transilvania pentru întreaga sa carieră.

Oliver Stone, regizor: "Te face să te simți bine. Dar nu mi se urcă la cap. Când ești omagiat, ești omagiat. Nu există o modestie falsă despre asta. Înseamnă ceva pentru mine".

La TIFF, filmele nu au fost prezentate doar în cinematografe. Pe o ploaie măruntă - cu pelerine, umbrele ori la adăpostul unor corturi - lumea s-a strâns în curtea Muzeului de Artă.

După proiectie, iubitorii de film s-au mutat la terasele din centrul orașului.

Mii de oameni din țără și străinătate au venit la TIFF.

Femeie: "Cred că festivalul este minunat, foarte bine oragnizat, cu mulți actori talentați și filme".

Cu o energie și un simț al umorului care ne amintesc de Căpitanul Barbossa pe care l-a interpretat în seria Pirații din Caraibe, actorul australian Geoffrey Rush a revenit anul acesta la TIFF.

Vineri seara va partipa la proiecția filmului "Strălucire", care i-a adus un Oscar pentru cel mai bun actor. Înainte ne-a explicat ce i-a placut până acum în România.

Geoffrey Rush, actor: "Ne-au primit la țară, am fost la saline, am mâncat și am gustat tării fine cu mâncarea și am încercat untură de porc. Trebuie să am grijă de burtica mea acumulată după pandemia de Covid, dar am încercat fiecare desert".

Gala de închidere a Festitivalului Internațional de Film Transilvania va avea loc sâmbătă seară - în sala mare a Teatrului Național din Cluj-Napoca.

