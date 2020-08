”Tenet”, noul film al lui Nolan, va duce publicul în locuri în care ”nu a mai fost niciodată”

V-ați întrebat vreodată de ce ne plac filmele atât de mult? Atât de mult încât unele au influențat cultura noastră, au devenit ”cult” pentru unii și au creat o industrie în care sunt implicați milioane de oameni?

Răspunsul nu este simplu, însă cel mai probabil are de-a face cu timpul.

Atunci când te uiți la un film, timpul se transformă și te absoarbe. Uiți unde trăiești și uiți că timpurile în care trăiești grele, pentru că - după ce te uiți la un film - îți spui în gând că au existat timpuri și mai grele decât astea.

Parafrazându-l pe celebrul regizor Christopher Nolan, ”am trăit întotdeauna în Timp, așa că suntem fascinați de asta”. Și poate așa se explică și succesul lui Nolan, care este o figură aparte pe lângă ceilalți regizori din întreaga lume.

S-a făcut remarcat la Hollywood după cel de-al doilea film din cariera sa, ”Memento” (2000), care spune povestea uimitoare a unui bărbat cu pierderi de memorie pe termen scurt, care urmărește un ucigaș. Iar pierderea de memorie înseamnă, într-un fel, modificarea percepției asupra timpului.

De atunci și până astăzi, Nolan a demonstrat nu numai că este un ”vizionar” al noului cinema de după anii 2000 (reinventând, practic, franciza ”Batman”), ci și un maestru al manipulării efectelor speciale, ”Inception” fiind, la modul propriu, un film care a demonstrat că ștacheta SF-ului poate fi dusă chiar și mai sus decât ”Matrix” (1999).

Așa că nu este de mirare că noul său film, ”Tenet” (2020), este așteptat cu sufletul la gură de către publicul din România, care acum ”pierde timpul” .. din cauza pandemiei de Covid-19.

”Cred că pentru persoanele care mi-au urmărit munca de mult timp, chiar înainte de Memento, TENET va fi simţit ca un fel de apoteoză a unor idei pe care le-am explorat. Adică, există un sens în care povestea lui Tenet face literal o realitate fizică a poveștii - lucruri pe care le făceam structural sau metaforic în filmele anterioare.” - a declarat Christopher Nolan într-o serie de întrebări și răspunsuri, legate de lansarea acestui film.

Ce este ”TENET”? ”Va duce publicul în locuri în care nu a mai fost niciodată”

Ca de obicei, Nolan ne surprinde plăcut. ”Tenet” nu este o călătorie în timp. Ci o Inversiune.

”Tenet” este o poveste originală de acțiune și science-fiction, în care John David Washington (pe care îl știm din ”BlacKkKlansman”, în regia lui Spike Lee) este noul Protagonist.

Înarmat cu un singur cuvânt - ”Tenet” – Protagonistul luptă pentru supraviețuirea întregii omeniri, călătorind printr-o lume crepusculară din spionajul internațional, a cărei acţiune se va desfășura dincolo de timpul real.

Christopher Nolan spune că, după ce publicul va vedea ”Tenet” va ajunge în locuri în care nu a mai fost niciodată!

”Întotdeauna mi-au plăcut proiectele care amestecă genuri sau, într-un fel, provoacă limitele unor anumite genuri. Întotdeauna am vrut să am provocarea de a lucra la un film de spionaj, dar în acelaşi timp am știut și că nu voi fi niciodată atât de interesat să fac un film în genul filmelor cu spioni cu care am crescut. Ceea ce voiam cu adevărat să fac a fost să găsesc o modalitate de a-l regândi pentru audienţă - să le dau un motiv să se uite la film într-un mod original, într-un mod nou, la unele dintre figurile de stil ale genului, ceea ce am făcut foarte mult cu genul „heist” în Inception, care se ocupă de lumea viselor. Aplicăm convențiile unui gen la un set diferit de idei. Așadar, cu Tenet, încercăm într-adevăr să luăm ceea ce este cunoscut despre genul filmelor de spionaj și să îl folosim ca un salt, pentru a duce publicul în locuri în care, sperăm, că nu a mai fost niciodată în vreun alt film, în special în acel gen.

Și, în parte, cred că unul dintre motivele pentru care am fost întotdeauna atras de ideea de a îmbrăţişa convențiile unui anumit gen, iar apoi de a le contesta ... prezentându-le într-un mod nou. Vei obține un maximum de contribuție din partea publicului într-un fel - ei vin cu așteptări în cee ace priveşte un anumit gen și obții beneficiul acestuia în propulsarea poveștii înainte. De asemenea, obții beneficiul în utilizarea acestor convenții pentru a introduce publicului un set de idei de Science Fiction care altfel ar putea fi mult prea abstracte pentru a fi înţelese într-un timp scurt.” - a explicat regizorul.

Cu alte cuvinte, putem spune că visul fanilor lui Nolan se îndeplinește. Vom vedea din nou un SF, însă nu unul obișnuit, ci unul în stilul Nolan. ”Tenet” este un mix neașteptat dintre un film de spionaj și unul de SF, în care acțiunea se desfășoară ”dincolo de timpul real”.

Din distribuție mai fac parte, pe lângă John David: Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Michael Caine, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, și Aaron Taylor-Johnson.

Ce spune presa de specialitate, după ce a văzut ”Tenet”: ”Cinema la cel mai înalt nivel!”

EMPIRE MAGAZINE: ”Este excelent. Cinema la cel mai înalt nivel. La fel ca și celelalte filme ale lui Christopher Nolan, este o declarație de existență a cinematografiei, la cel mai bun nivel. Este complet de neatins!”

EMPIRE: ”Este un Bond pe acid.”

TOTAL FILM: ”O să vrei imediat să-l mai vezi încă o dată”.

TORONTO SUN: ”Blockbuster-ul s-a întors!”

MTV International: ”O acțiune care îți ia mințile!”

GEEK: ”Tenet este cel mai important film al anului 2020.”

NME: ”Foarte rar apucăm să vedem ceva atât de original”.

Yhoo Movies UK: ”Este o modalitate dată dracului de a te întoarce în sala de cinema.”

Christopher Nolan a scris și regizat acest film folosind un mix de tehnici specific IMAX® și 70 mm. De asemenea, ”Tenet” a fost produs de Emma Thomas și Nolan.

În România, lansarea ”Tenet” va avea loc dupa ce se vor redeschide cinematografele, care acum sunt restricționate din cauza pandemiei de Covid-19.