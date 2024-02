Taylor Swift, regina triumfătoare a Galei Grammy. Cum influențează succesul cântăreței alegerile din SUA

A câștigat cel de-al patrulea trofeu la categoria „albumul anului”. Niciun artist nu a adunat vreodată mai multe. Miley Cyrus și Billie Eilish au câștigat și ele trofee importante.

„Midnights” a fost desemnat „albumul pop al anului” și i-a adus lui Taylor Swift un loc în Panteonul Grammy. Artista de 34 de ani are deja patru trofee la această categorie, cele mai multe din istoria premiilor Grammy, cu unul în plus față de artiști legendari precum Frank Sinatra sau Stevie Wonder.

Trofeul i-a fost înmânat de Celine Dion, emoționată să apară în fața unui public numeros după ce, în 2022, a fost diagnosticată cu o afecțiune neurologică rară - „Sindromul persoanei rigide”. A fost nevoită să-și anuleze toate spectacolele live.

Taylor Swift: „Mi-ar plăcea să spun că acesta este cel mai fericit moment din viața mea, dar eu mă simt la fel de fericită când termin un cântec”.

Taylor Swift a anunțat cu această ocazie că va lansa un nou album.

Taylor Swift: „Se numește „The Tortured Poets Department”. Mă duc să postez coperta”.

Pentru Taylor Swift, triumful de la Grammy încununează o serie de realizări extraordinare pentru cea care a devenit un fenomen al muzicii pop. A lansat un turneu global care a bătut toate recordurile depășind cu mult un miliard de dolari încasări. A devenit artistul muzical cel mai ascultat din lume în 2023, onorată și ca personalitatea anului de revista Time.

Mai mult, faima și stilul ei ar putea influența chiar rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Popularitatea ei printre tinerii din America este un aspect luat în considerare înaintea alegerilor din noiembrie. Taylor Swift i-ar putea convinge să meargă la vot, iar dacă îi mobilizează - observă comentatorii - opțiunea lor la urne ar fi în favoarea candidatului susținut de idolul lor, actualul președinte Joe Biden

Miley Cyrus a câștigat primele ei trofee Grammy la categoriile „înregistrarea anului” și „cea mai bună interpretare pop solo” pentru hitul „Flowers”. Mai să rateze prezența la gală din cauza ploii și vântului puternic care nu au contenit de două zile la Los Angeles.

Miley Cyrus: „O, Doamne! Am fost blocată în trafic din cauza ploii și mi-era că o să ratez acest moment. Puteam să ratez momentul acestui premiu, asta ar fi fost în regulă, dar nu puteam să o ratez pe Mariah Carey!".

Billie Eilish a triumfat la secțiunea „cântecul anului" cu piesa „What Was I Made For?", compus pentru coloana sonoră a filmului „Barbie”.

Billie Eilish: „Sunt absolut șocată. Vreau să-i mulțumesc fratelui meu, care e și cel mai bun prieten al meu”.

Cântăreaţa americană Victoria Monet a fost desemnată „cel mai bun artist debutant”.

Victoria Monet: „Toți cei care luptă pentru un vis vreau să vadă în momentul acesta un exemplu. Mulțumesc, Doamne!”.

Artiști precum Stevie Wonder și Billy Joel au întreținut atmosfera. La 80 de ani, cântăreața canadiană Joni Mitchell a câștigat trofeul pentru cel mai bun album folk și a cântat pentru prima oară la gala Grammy.

Amfitrion a fost actorul de comedie sud-african Trevor Noah, care nu s-a putut abține să nu remarce că actrița Meryl Streep a întârziat la ceremonie.

Gala a inclus și un moment mai puțin obișnuit. După ce a câștigat trei trofee la categoriile dedicate muzicii rap, cântărețul Killer Mike a fost reținut de polițiști și escortat afară după ce ar fi fost implicat într-o altercație.

Gala premiilor Grammy a fost transmisă în direct pe VOYO, unde poate fi văzută în continuare.

Dată publicare: 05-02-2024 19:57