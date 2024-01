Taylor Swift a doborât recordul lui Elvis Presley, ca artist solo cu cele mai multe săptămâni pe locul 1 în topul albumelor

Este vorba despre Taylor Swift, care a stabilit un nou record de 68 de săptămâni în total, deoarece "1989 (Taylor's Version)" a ajuns pentru a cincea oară pe primul loc în clasament, în ultima săptămână completă de monitorizare din 2023.

Deși Swift a stabilit un nou record pentru o persoană, recordul suprem în rândul tuturor artiștilor este încă deținut de Beatles, ale căror albume au petrecut 132 de săptămâni în fruntea clasamentului Billboard 200. Cele 67 de săptămâni ale lui Presley îl plasează acum pe locul al doilea în rândul artiștilor solo și pe locul al treilea în rândul tuturor artiștilor.

Getty

"1989 (Taylor's Version)" a înregistrat 98.000 de unități echivalente cu un album în săptămâna care s-a încheiat la 28 decembrie, care a fost aproximativ jumătate în interiorul și jumătate în afara sezonului de vârf al cumpărăturilor de sărbători, marcând o scădere de 28% față de săptămâna precedentă, conform Luminate și conform Billboard - potrivit Variety.

Din cele 98.000 de unități pentru săptămâna respectivă, 61.000 au fost vânzări de albume complete, stimulate de un val de achiziții de cadouri de Crăciun în ultimul moment.

În completarea topului 10 al clasamentului albumelor, dincolo de Swift, au fost:

- albumul de Crăciun din 2011 al lui Michael Buble, care a urcat două locuri până pe 2

- "Pink Friday" al lui Nicki Minaj a coborât un loc până pe 3

- albumul de sezon al lui Nat King Cole pe 4 (vârful său istoric de până acum)

- superproducția din 2023 a lui Morgan Wallen, "One Thing at a Time", care se menține pe locul 5

- Drake se menține, de asemenea, pe locul 6 cu "For All the Dogs",

- "A Christmas Gift for You From Phil Spector" pe locul 7 (un alt vârf istoric)

- albumul de Crăciun al lui Mariah Carey pe locul 8

- lansarea din 2022 a lui Swift, "Midnights", pe locul 9

- "Greatest Christmas Hits" al lui Pentatonix pe locul 10 (de asemenea, un maxim până în prezent pentru acest album).

Sursa: Variety Etichete: , , Dată publicare: 01-01-2024 16:12