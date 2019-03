Sora unui celebru artist a murit în urma unui stop cardiac. Avea doar 18 ani

Instagram/felicitegrace

Sora unui membru al formației One Directon a murit la vârsta de 18 ani, în urma unui stop cardiac. Tânăra aspira la o carieră în modă și era foarte populară pe rețelele sociale. Doar pe Instagram, tânăra avea peste 1 milion de fani.

Louis Tomlinson a fost informat despre moartea surorii sale, miercuri, iar artistul și-a anulat apariția la Comic Relief. Felicite și Louis și-au pierdut mama din cauza leucemiei, în 2016.

Cântărețul mai are cinci frați, inclusiv gemeni, toți sub vârsta de 6 ani. Membrul formației One Direction era cel mai mare dintre ei.

Scotland Yard a declarat că poliția a fost chemată miercuri, 13 martie, de către serviciul de ambulanță din Londra, la ora 12:52, la o adresă în urma unor informații despre o femeie care a avut un stop cardiac.

"O femeie de 18 ani a fost declarată moartă la fața locului", se arată în declarație. Acesta a adăugat: "O examinare post-mortem va avea loc cât de curând".



Louis a lansat o melodie săptămâna trecută, inspirată de durerea pe care a simțit-o în urma morții mamei sale.

