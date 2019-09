Și-a întâlnit iubirea vieții pe Instagram. Ce a făcut un bărbat de 54 de ani pentru o tânără

Sophia Spallino, o tânără de 27 de ani din SUA, și-a întâlnit iubirea vieții, un bărbat de două ori mai în vârstă, pe Instagram. Aceasta a zburat peste 1700 de kilometri ca să îl întâlnească Robert Croak, în vârstă de 54 de ani.

În noiembrie 2018, un antreprenor din Ohio a găsit-o pe Instagram pe Sophia Spallino, pe care a început să o urmărească, crezând că este nepoata unui prieten. Când a aflat că nu este rudă cu amicul său, Robert Croak i-a trimis tinerei un mesaj în care i-a transmos că apreciază eforturile sale de a deveni cunoscută pe rețeaua de socializare, scrie Daily Mail.

Deschideți galeria foto pentru a vedea imagini.

Inițial, Sophia a fost șocată să fie abordată de un bărbat cu 27 de ani mai în vârstă, însă cei doi au început să vorbească tot mai mult – uneori chiar și câteva ore pe zi. O lună mai târziu, Sohia a zburat cu avionul 1700 de kilometri, pentru prima întâlnire cu bărbatul.

Cei doi au devenit inseparabili și acum plănuiesc să se căsătorească, a explicat tânăra.

„Ne-am întâlnit în noiembrie. Robert lucra la un proiect la Hollywood și eu eram acasă, în Louisianas de Sud. Un prieten bun de-al lui Robert are același nume ca tatăl meu, iar nepoata acestuia are același nume ca mine. Când Robert a dat peste profilul meu de Instagram, și-a întrebat prietenul dacă sunt nepoata sa. El i-a răspuns: „Nu, dar arată foarte bine”. Am fost curioasa de ce un bărbat de vârsta sa m-ar urmări pe Instagram, pentru că eu mă adresam femeilor tinere. Robert mi-a lăudat eforturile, iar pasiunea comună pentru antreprenoriat a dus la o prietenie frumoasă care s-a transformat într-o poveste de dragoste.”

Tânăra mai mărturisește că a atras-o „inima” iubitului ei.

„Când l-am cunoscut pentru prima oară și m-a scos în oraș, am fost atentă cum se comportă toată lumea în jurul lui. Cei care îl cunosc pe Robert îl iubesc. Îi face pe toți să râdă și îi tratează cu blândețe, iar asta înseamnă mult pentru mine.”

