Sharon Stone se plânge că i-a fost blocat contul pe o aplicaţie de dating

Actriţa Sharon Stone s-a plâns de faptul că aplicaţia de dating Bumble i-a blocat contul pe platforma online, relatează luni The Independent.

Vedeta a criticat compania într-un mesaj publicat pe Twitter pentru că i-a şters contul după ce alţi utilizatori au raportat că acesta ar fi fals.

''Am intrat pe site-ul de întâlniri @bumble şi mi-au închis contul. Unii utilizatori au raportat că nu se putea să fiu eu! Hei @bumble, sunt exclusă pentru faptul că sunt eu? Nu mă scoateţi din stup'', a scris Sharon Stone, potrivit Agerpres.

Actriţa a publicat apoi o captură de ecran cu un mesaj în care scria: ''Aţi fost blocată''.

Stone a fost căsătorită timp de şase ani cu jurnalistul Phil Bronstein, de care a divorţat în 2004.

Printre rolurile care i-au adus celebritatea se numără cele din filmele ''Basic Instinct'', ''Casino'' şi ''The Quick and the Dead''.

În luna decembrie, Stone a declarat că regizorul ''Basic Instinct'', Paul Verhoeven, i-a spus să îşi scoată chiloţii înainte de turnarea faimoasei scene în care este filmată din faţă în timp ce îşi trece picioarele unul peste celălalt, notează The Independent.

