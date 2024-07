Sharon Stone: Am fost aproape moartă, dar m-au adus înapoi. Oamenii au profitat de mine, mi-au luat 18 milioane de dolari

Actrița susține că a pierdut toți banii din cauza "oamenilor care au profitat" de ea în timpul recuperării sale medicale, care a durat șapte ani, timp în care a luat pauză de la Hollywood.

Sharon Stone a făcut aceste declarații într-un interviu pentru Hollywood Reporter, explicând faptul că AVC-ul i-a schimbat complet modul de gândire.

Mai mult, actrița în vârstă de 66 de ani spune că a fost aproape moartă, după ce creierul i-a sângerat timp de 9 zile, însă ... a fost ”adusă înapoi”.

Hollywood Reporter: Putem vorbi despre accidentul dvs. vascular cerebral din 2001? Vi s-a dat o șansă de supraviețuire de 1%. V-ați pierdut auzul la o ureche. Ți s-au implantat chirurgical 23 de bobine de platină în creier. La mijloc a fost și divorțul de soțul tău de la acea vreme, Phil Bronstein ...

Sharon Stone: ”Asta a fost partea bună. Asta a fost partea bună.”

Hollywood Reporter: Accidentul vascular cerebral v-a schimbat modul de funcționare a creierului? A schimbat modul în care gândiți?

Sharon Stone: ”Complet. O sută la sută. Un călugăr budist mi-a spus că am fost reîncarnat în același corp. Am avut o experiență aproape de moarte și apoi ei m-au adus înapoi. Am sângerat în creier timp de nouă zile, așa că creierul meu a fost împins în partea din față a feței mele. Nu mai era poziționat în capul meu unde era înainte. Și în timp ce asta se întâmpla, totul s-a schimbat. Simțul mirosului, vederea, atingerea. Nu am putut citi timp de câțiva ani. Lucrurile erau întinse și vedeam modele colorate. O mulțime de oameni au crezut că voi muri.”

Getty

Celebra actriță a avut nevoie de 7 ani de zile ca să își revină după cumplitul accident vascular cerebral, timp în care persoanele aflate în jurul său au profitat de economiile ei în valoare de 18 milioane de dolari.

Hollywood Reporter: Și ți-a luat șapte ani să-ți revii complet, nu?

Sharon Stone: ”Da, iar oamenii au profitat de mine în acea perioadă. Aveam 18 milioane de dolari economisiți datorită succesului meu, dar când m-am întors în contul meu bancar, totul dispăruse. Frigiderul meu, telefonul meu - totul era pe numele altor persoane.”

Hollywood Reporter: Ați rămas complet falită?

Sharon Stone: ”Nu aveam niciun ban.”

Hollywood Reporter: Cum îți revii după asta?

Sharon Stone: ”Am decis să rămân în prezent și să renunț. Am decis să nu mă agăț de faptul că sunt bolnavă, de amărăciune sau de furie. Dacă muști din sămânța amărăciunii, ea nu te părăsește niciodată. Dar dacă ai credință, chiar dacă acea credință este de mărimea unui bob de muștar, vei supraviețui. Așadar, acum trăiesc pentru bucurie. Trăiesc pentru un scop.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: