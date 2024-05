Selena Gomez, gesturi tandre cu iubitul ei. Cum s-a fotografiat artista alături de Benny Blanco | FOTO

În fotografia alb-negru, Benny Blanco o sărută pe tâmplă pe Selena în timp ce o îmbrățișează.

Recent, el a dezvăluit că în viitor se vede căsătorit și cu copii împreună cu Selena, scrie Daily Mail.

„A fost atât de nebunesc. Când am ieșit la prima întâlnire, nici nu știam că este o întâlnire. Îmi amintesc că am stat acolo și ea mi-a spus: „Ei bine, aș fi purtat ceva diferit pentru această întâlnire”, iar eu am fost de genul „Ce?! Avem o întâlnire?!””, a recunoscut Benny.

Nominalizat de 11 ori la Grammy, el a scris și produs piesa Single Soon a Selenei din 2023, care a fost pe locul 19 în Billboard Hot 100 din SUA.

Selena a făcut publică relația dintre ea și Blanco în decembrie 2023. Cuplul se întâlnea de șase luni la acel moment, a menționat ea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: